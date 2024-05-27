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Astrolog Meral Güven küfürler savurdu! Fenerbahçelileri kızdırdı... 'Beter olun' demişti, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.05.2024 07:02
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Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden ve haftalardır konuşulan astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın ligi zirvede bitirmesi sonrası adeta çığırından çıktı. Önce "Oh canıma değsin, beter olun" paylaşımında bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Fenerbahçelileri hedef alan Güven'i izleyenler, duyduklarına inanamadı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü. Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, sezonu zirvede tamamladı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından bir anda gündeme gelen atrolog Meral Güven'in açıklamaları ise bütün haftaya damga vurmuştu. Derbi sonrası Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Güven'in açıklamaları çok konuşulmuştu.

ASTROLOG MERAL GÜVEN'DEN ÇİRKİN SÖZLER! KÜFÜRLER SAVURDU

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı." paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu.

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Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı.

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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu:

"OH CANIMA DEĞSİN, BETER OLUN"

"Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfredip beni tehdit ediyordunuz. Adamın böyle hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun.

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"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin.

Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.

"SIRA G.SARAY'A DA GELECEK"

Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek."

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"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim. Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın."

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