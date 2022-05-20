Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi! ''Lokum gibi kura''

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son haftasına girilirken Fenerbahçe elinde çok büyük bir avantajı bulunduruyor. En yakın rakibi Konyaspor'un 9 averaj önünde olan sarı-lacivertliler, küme düşmeyi garantileyen Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eğer büyük bir mucize olmazsa Kanarya ligi 2. sırada bitirecek.

UKRAYNA İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertliler’in iki muhtemel rakibi var. Biri, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ancak Rusya’nın ülkeyi işgali nedeniyle Ukrayna ekiplerinin Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri, edeceklerse maçlarını nerede oynayacakları belirsiz. Ayrıca FIFA’nın özel izniyle takımlardan ayrılan yabancı oyuncuların dönüp dönmeyecekleri de soru işareti.

BÜYÜK BİR AKSİLİK ÇIKMAZSA MİDTJYLLAND GELECEK

Fenerbahçe'nin diğer rakibi ise Danimarka 2.'si olacak. Aynı Fenerbahçe-Konyaspor arasında olduğu gibi, ligde son hafta öncesi Kopenhag, Midtjylland’ın 3 puan ve +9 averaj önünde lider durumda. Yani yine bir futbol mucizesi olmazsa, Sarı-Lacivertliler’in diğer muhtemel rakibi Midtjylland olacak. Fenerbahçeli Max Meyer’in kiralandığı Danimarka ekibinin kadrosunda Evander, Brumado, Dreyer, Sisto gibi önemli isimler bulunuyor.

"LOKUM GİBİ KURA"

Fenerbahçeli taraftarlar ise bu iki ekibin belli olmasının ardından sosyal medyada ''Lokum gibi kura'' yorumunda bulundu. Fenerbahçe'nin bu kurayı zorlanmadan geçeceğini düşünen Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden gelecek turu düşünmeye başladı.

