SON DAKİKA: İtalya ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın peşinden koştuğu yıldız forvet Victor Osimhen için kritik bir karar verdi...

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Victor Osimhen konusunda bilmece hala devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba sarf ederken Napoli'den olay bir hamle geldi. İşte detaylar…

KADROYA ALINMADI!

İtalyan ekibi Napoli’den yapılan açıklamaya göre yıldız golcü oyuncu Victor Osimhen, Napoli’nin kamp kadrosuna alınmadı.

SAĞLIK TESTLERİNE DE KATILMAMIŞTI…

İtalyan ekibi Napoli geçtiğimiz günlerde tüm takıma sağlık testi yaparken, yıldız oyuncu Victor Osimhen kontrollere katılmamıştı. Sağlık testlerine katılmamak için kulübe rapor gönderen Victor Osimhen, açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.