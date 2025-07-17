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SON DAKİKA: İtalya ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın peşinden koştuğu yıldız forvet Victor Osimhen için kritik bir karar verdi...

SON DAKİKA: İtalya ekiplerinden Napoli, Galatasaray’ın haftalardır peşinde koştuğu yıldız oyuncu Victor Osimhen’i kamp kadrosuna almadığını açıkladı.

SON DAKİKA: İtalya ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın peşinden koştuğu yıldız forvet Victor Osimhen için kritik bir karar verdi...
Burak Kavuncu

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Victor Osimhen konusunda bilmece hala devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba sarf ederken Napoli'den olay bir hamle geldi. İşte detaylar…

KADROYA ALINMADI!

SON DAKİKA: İtalya ekiplerinden Napoli, Galatasaray ın peşinden koştuğu yıldız forvet Victor Osimhen için kritik bir karar verdi... 1

İtalyan ekibi Napoli’den yapılan açıklamaya göre yıldız golcü oyuncu Victor Osimhen, Napoli’nin kamp kadrosuna alınmadı.

SAĞLIK TESTLERİNE DE KATILMAMIŞTI…

SON DAKİKA: İtalya ekiplerinden Napoli, Galatasaray ın peşinden koştuğu yıldız forvet Victor Osimhen için kritik bir karar verdi... 2

İtalyan ekibi Napoli geçtiğimiz günlerde tüm takıma sağlık testi yaparken, yıldız oyuncu Victor Osimhen kontrollere katılmamıştı. Sağlık testlerine katılmamak için kulübe rapor gönderen Victor Osimhen, açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.

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