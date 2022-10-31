Son dakika: 'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!' 'En sonunda sahaya ben çıkacağım' diyen Jorge Jesus'a Fenerbahçe Yönetimi'nden stoper hediyesi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımına oynattığı futbol taraftarlar tarafından büyük beğeni toplarken, sakatlık problemi moral bozan etkenlerden oldu. Sarı - lacivertlilerin hocası; kadrosunda devamlı rotasyona giderken, kaleci Altay Bayındır ve stoper Attila Szalai'yi her maçta sahaya sürdü.

Defans hattında yaşanan eksikliklerden ötürü Attila Szalai'yi her maçta oynatmak zorunda kalan Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Szalai'nin sakatlık limitinde oynadığını söyleyen Jesus, "Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek." demişti.

Savunma hattındaki alternatifsizliği esprili bir dille anlatan tecrübeli teknik adam, "Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe, transferde önceliği stoper hattına verdi.

Sabah'ın haberine göre; çalışmalarını yürüten sarı - lacivertliler, 8+3 kuralı nedeniyle Kaan Ayhan'la ilgileniyor.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde milli savunmacıyı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor.

27 yaşındaki savunmacı bu sezon İtalyan ekibi Sassuolo ile 9 maçta görev aldı 1 gol atma başarısı gösterdi.

