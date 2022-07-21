Son dakika: Kapılar Cristiano Ronaldo'nun bir bir yüzüne kapanıyor! Hangi takıma gitse reddedildi...

Son dakika haberleri: Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu. Son dönemde sık sık Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağı ileri sürülen Portekizli yıldız için Atletico Madrid iddiaları gündeme gelmişti. Geçen sezon geldiği United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu hiç beklemediği bir hareketle karşı karşıya kaldı.

RONALDO'YA KAPILAR KAPALI

Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir takımda devam etmek isteyen Cristiano Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e dönmek istediği ancak İspanyol devinin oyuncuya kapıları kapattığı ifade edildi.

ATLETICO İSTEMEDİ

Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo'nu menajeri Jorge Mendes, ilk olarak Atletico Madrid ile görüştü ancak bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

REAL MADRID VETO ETTİ

Atletico defterinin kapanmasının ardından Mendes, rotayı Real Madrid'e kırdı ve yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Geçen sezonun La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kurmayları, Portekizli yıldızı transfer etmekle ilgilenmediklerini belirterek menajere kapıyı kapattı.

YAŞI VE YÜKSEK MAAŞ TALEBİ

Real Madrid'in Ronaldo'yu istememe sebepleri arasında yıldız futbolcunun yaşı ve yüksek maaş talebi gösterildi.

Geride bıraktığımız sezon 38 resmi maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

