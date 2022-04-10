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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Belli oldu!

10.04.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi müsabakasına kilitlendi. Akıllarda ise sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun derbidide sahada olup olmayacağı vardı. Gelen son haberlere göre Kerem'in durumu belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Belli oldu!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de son 7 maçtır mağlubiyet almayan ve 19 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a yenilmesiyle ikincilik için iyide iyiye ümitlendi. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray ise Kadıköy'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. İki takımın karşılaşacağı dev mücadelede tek soru işareti Kerem Aktürkoğlu'nun sahada olup olmayacağıydı. İşte bu sorunun cevabı...

SON DAKİKA: KEREM AKTÜRKOĞLU DERBİDE OYNAYACAK MI?

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar sevinci yaşandı. İki futbolcu da derbi maçının kadrosuna dahil edildi. Mısır Milli Takımı'nda sakatlanan Mostafa Mohamed ise kadroda yer almadı. Kerem'in stadyumda son yapılan kontrollerin ardından ilk 11 oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

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Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Babel, Gomis.


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