Son dakika: Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Belli oldu!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de son 7 maçtır mağlubiyet almayan ve 19 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a yenilmesiyle ikincilik için iyide iyiye ümitlendi. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray ise Kadıköy'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. İki takımın karşılaşacağı dev mücadelede tek soru işareti Kerem Aktürkoğlu'nun sahada olup olmayacağıydı. İşte bu sorunun cevabı...

SON DAKİKA: KEREM AKTÜRKOĞLU DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar sevinci yaşandı. İki futbolcu da derbi maçının kadrosuna dahil edildi. Mısır Milli Takımı'nda sakatlanan Mostafa Mohamed ise kadroda yer almadı. Kerem'in stadyumda son yapılan kontrollerin ardından ilk 11 oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Babel, Gomis.



