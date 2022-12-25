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Son dakika: Koltuk değnekleriyle stadı terk etti! Galatasaray'da sakatlık şoku...

25.12.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maçlar birlikte liderliğe yükselen Galatasaray'ın 662 gün sonra gelen sevinci buruk kaldı. Sarı - kırmızılıların iki futbolcusu Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö, karşılaşmada sakatlanarak kenara geldi. Karataş, maç sonunda stadyumu koltuk değnekleriyle terk etti. İşte detaylar...

Son dakika: Koltuk değnekleriyle stadı terk etti! Galatasaray'da sakatlık şoku...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sona erdi. Son maçta Galatasaray, Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk etti. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis kaydetti. Aslan, bu skorla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

İKİ FUTBOLCU SAKATLANDI

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Lider olmanın sevincini yaşayan Galatasaray'a iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı - kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ve orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Kazımcan Karataş, 67. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bırakmış ve sağlık ekiplerinin yardımıyla soyunma odasına gitmişti. Fredrik Midtsjö ise 74. dakikada Berkan Kutlu ile yer değişmişti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE STADYUMU TERK ETTİ

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Kulübede tedavisine devam edilen Kazımcan Karataş, maçın ardından stadyumu koltuk değnekleriyle terk etti. İki futbolcunun da durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

OKAN BURUK: "SİVAS'TA YOK"

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Maçın ardından sakatlıklarla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Midtsjö'nün durumu belli değil. Büyük ihtimalle oynayabilecek. Pazartesi günü daha net olacak. Kazımcan, Sivas'ta oynayamaz." dedi.

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