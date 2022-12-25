Son dakika: Koltuk değnekleriyle stadı terk etti! Galatasaray'da sakatlık şoku...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sona erdi. Son maçta Galatasaray, Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk etti. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis kaydetti. Aslan, bu skorla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

İKİ FUTBOLCU SAKATLANDI

Lider olmanın sevincini yaşayan Galatasaray'a iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı - kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ve orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

GÖREVLİLERİN YARDIMIYLA...

Kazımcan Karataş, 67. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bırakmış ve sağlık ekiplerinin yardımıyla soyunma odasına gitmişti. Fredrik Midtsjö ise 74. dakikada Berkan Kutlu ile yer değişmişti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE STADYUMU TERK ETTİ

Kulübede tedavisine devam edilen Kazımcan Karataş, maçın ardından stadyumu koltuk değnekleriyle terk etti. İki futbolcunun da durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

OKAN BURUK: "SİVAS'TA YOK"

Maçın ardından sakatlıklarla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Midtsjö'nün durumu belli değil. Büyük ihtimalle oynayabilecek. Pazartesi günü daha net olacak. Kazımcan, Sivas'ta oynayamaz." dedi.

