Son dakika: Kramponun tabanı kafasına geldi! Sacha Boey'in Ulvestad'a müdahalesi sosyal medyada tartışma konusu oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında oldukça yoğun bir tempo yaşanırken, izleyenler büyük bir heyecan fırtınasına kapıldı. 45 dakikanın sonuna gelinirken, yaşanan pozisyon sosyal medyada tartışıldı.

TABANIYLA KAFASINA VURDU

Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaraylı Sacha Boey ile Sivassporlu Fredrik Ulvestad, ikili mücadeleye girdi. Ulvestad'ın kafasıyla müdahale etmek istediği topa Boey, ayağıyla vurmak istedi. O sırada Sacha Boey, ayağının tabanıyla rakibinin kafasına vurdu ve Ulvestad yerde kaldı.

SARI KART ÇIKTI

Hakem Erkan Özdamar; Sacha Boey'i sarı kartla cezalandırırken, Ulvestad'ın tedavisi saha içinde uzun bir süre gerçekleştirildi.

KIRMIZI KART İTİRAZLARI

Bu pozisyon sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler, Boey'in kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini iddia etti. İşte o anlar...

