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SON DAKİKA | Luiz Gustavo resmen Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Marsilya’dan Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Fenerbahçe, 4 yıllık sözleşme imzalanan Luiz Gustavo için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini de duyurdu.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini resmen açıkladı...

Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır." denildi.

449 MAÇTA 30 GOL, 20 ASİSTİ VAR
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek. Kariyerinde Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giyen Brezilyalı yıldız 449 maçta 30 gol atıp, 20 asist yaptı.

Şu ana kadar Türkiye'de biten transferleri sizler için derledik...

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Luiz Gustavo Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hava cıva bişey olmaz fenerden
hayırlı olsun takımımıza, iyi iş yapar. çok yetenekli mücadeleci bir kardeşimiz :))
solbeksiz olmaz
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