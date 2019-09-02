SON DAKİKA | Luiz Gustavo resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini resmen açıkladı...

Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır." denildi.

449 MAÇTA 30 GOL, 20 ASİSTİ VAR

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek. Kariyerinde Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giyen Brezilyalı yıldız 449 maçta 30 gol atıp, 20 asist yaptı.

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