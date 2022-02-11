Son dakika: Mario Balotelli ve Montella İstanbul'a mı geliyor? İtalyan medyası duyurdu Galatasaray taraftarı heyecanlandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona Samet Aybaba ile başlayan Adama Demirspor, ligin ilk haftalarında deneyimli teknik adamı gönderip Montella'yı getirmişti. Montella yönetimindeki Adana Demirspor, ligin en önemli takımlarından biri haline geldi. Galatasaray'dan da sürpriz bir Montella hamlesi gelebilir.

SON DAKİKA: MARİO BALOTELLİ VE MONTELLA İÇİN ÇOK SÜRPRİZ GALATASARAY İDDİASI!

İtalyan medyası Adana şehrini yakından incelediği araştırma haberinde Balotelli'nin şehirde çok mutlu olduğunu ifade ederken yıldız golcünün 3.5 sene sonra ilk kez milli takıma çağrıldığını not düştü.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan medyası ayrıca Montella'nın İstanbul takımlarının radarında olduğunu belirtirken Galatasaray'daki teknik adam sorununun devam ettiğini belirten İtalyan medyası, Montella'nın sezon sonunda Galatasaray'ın başına geçebileceğini belirtti.

BALOTELLİ İLE Mİ GELECEKLER?

Haberde Balotelli'nin adının Galatasaray ile anıldığı ifade edilirken Montella'nın olası imzası sonrası Balotelli'yi de yanında getireceği belirtildi.



