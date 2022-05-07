Son dakika: Ne yaptın Emre Mor! 30 metreden muhteşem bir gol attı, Volkan Demirel çıldırdı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Göztepe'yi ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci yarı fırtına gibi başladı.

Göztepe, Baku ile 47. dakikada eşitliği sağladı. Karagümrük, 51'de Emre Mor ile yeniden 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

EMRE MOR'DAN HARİKA GOL

Sağ kanattan aldığı topla içeri kat eden ve yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşla ağları sarsan Emre Mor'un golü, izleyenleri mest etti.

VOLKAN DEMİREL, GÜLEREK TEBRİK ETTİ

24 yaşındaki futbolcunun golü sonrasında Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, elini havaya kaldırdı ve gülerek oyuncusunu yanına çağırdı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır



