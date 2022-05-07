SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Son dakika: Ne yaptın Emre Mor! 30 metreden muhteşem bir gol attı, Volkan Demirel çıldırdı...

Son dakika: Ne yaptın Emre Mor! 30 metreden muhteşem bir gol attı, Volkan Demirel çıldırdı...

07.05.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma müthiş bir mücadeleye sahne olurken Emre Mor, muhteşem bir gole imza attı. Mor'un golü sonrasında Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in tepkisi sosyal medyada olay oldu.

Son dakika: Ne yaptın Emre Mor! 30 metreden muhteşem bir gol attı, Volkan Demirel çıldırdı...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Göztepe'yi ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci yarı fırtına gibi başladı.

Göztepe, Baku ile 47. dakikada eşitliği sağladı. Karagümrük, 51'de Emre Mor ile yeniden 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

EMRE MOR'DAN HARİKA GOL

Sağ kanattan aldığı topla içeri kat eden ve yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşla ağları sarsan Emre Mor'un golü, izleyenleri mest etti.

Screenshot_24

Screenshot_23

Screenshot_25

VOLKAN DEMİREL, GÜLEREK TEBRİK ETTİ

24 yaşındaki futbolcunun golü sonrasında Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, elini havaya kaldırdı ve gülerek oyuncusunu yanına çağırdı.

Screenshot_27

Screenshot_26

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"
Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!
Dünya futbolu karıştı! Messi tehdit etti...Dünya futbolu karıştı! Messi tehdit etti...
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Fatih Karagümrük son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler!

Şampiyonluk garantilendi mi? Maç tekrarı...

Şampiyonluk garantilendi mi? Maç tekrarı...

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi kül oldu!

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi kül oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.