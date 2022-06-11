Son dakika: Ne yaptın Merih Demiral! Öyle bir hırs yaptı ki oyun 5 dakika durdu...

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, Lüksemburg deplasmanına çıktı. Karşılaşma oynanırken, Merih Demiral'ın yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Lüksemburg Stadı'nda oynanan müsabaka; 0-0'lık eşitlikle devam ederken, A Milli Takımımız'ın savunma oyuncusu Merih Demiral'ın hareketi maça damgasını vurdu.

KAYARAK MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Başarılı stoper, karşılaşmanın 21. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından topun dışarıya çıkmasını engellemek için büyük bir efor sarf ederek depara kalktı ve kayarak müdahale etmek istedi.

KORNER DİREĞİNİ KIRDI

Topa dokunan ancak dışarı çıkmasına engel olamayan Demiral, istemeden de olsa korner direğini kırdı.

KAMERAMANA ÇARPTI

Kaymanın şiddetiyle yavaşlamakta güçlük çeken milli oyuncumuz, kameramana çarparak durabildi.

5 DAKİKA DURDU

Demiral'ın bu hareketi sonrasında korner direğinin takılması için oyun, 5 dakikalığına durdu ve yeni direk takılır takılmaz maça devam edildi.



