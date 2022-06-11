SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: Ne yaptın Merih Demiral! Öyle bir hırs yaptı ki oyun 5 dakika durdu...

Son dakika: Ne yaptın Merih Demiral! Öyle bir hırs yaptı ki oyun 5 dakika durdu...

11.06.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında ise oyun yaklaşık 5 dakika boyunca durdu. Kırmızı - beyazlı ekibimizin başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, bir pozisyonda topun dışarıya çıkmasını önlemek isterken, yaptığı hareketle oyunun 5 dakika boyunca durmasına neden oldu. İşte o anlar...

Son dakika: Ne yaptın Merih Demiral! Öyle bir hırs yaptı ki oyun 5 dakika durdu...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, Lüksemburg deplasmanına çıktı. Karşılaşma oynanırken, Merih Demiral'ın yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Lüksemburg Stadı'nda oynanan müsabaka; 0-0'lık eşitlikle devam ederken, A Milli Takımımız'ın savunma oyuncusu Merih Demiral'ın hareketi maça damgasını vurdu.

KAYARAK MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Screenshot_7

Başarılı stoper, karşılaşmanın 21. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından topun dışarıya çıkmasını engellemek için büyük bir efor sarf ederek depara kalktı ve kayarak müdahale etmek istedi.

KORNER DİREĞİNİ KIRDI

Screenshot_10

Screenshot_9

Topa dokunan ancak dışarı çıkmasına engel olamayan Demiral, istemeden de olsa korner direğini kırdı.

KAMERAMANA ÇARPTI

Screenshot_11

Kaymanın şiddetiyle yavaşlamakta güçlük çeken milli oyuncumuz, kameramana çarparak durabildi.

5 DAKİKA DURDU

Screenshot_8

Demiral'ın bu hareketi sonrasında korner direğinin takılması için oyun, 5 dakikalığına durdu ve yeni direk takılır takılmaz maça devam edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye maçını kadın hakem yönetecekTürkiye maçını kadın hakem yönetecek
Kadını kucağına alıp... ''Hepsi senin mi?''Kadını kucağına alıp... ''Hepsi senin mi?''
Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması

İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!

''14 kişilik seks partilerine katıldım''

''14 kişilik seks partilerine katıldım''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Türk futbolcu, İspanya'da tutuklandı!

Türk futbolcu, İspanya'da tutuklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.