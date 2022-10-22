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Son dakika: Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Başakşehir'i devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu! Diego Rossi 3 puanı getirdi...

22.10.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası, kritik bir maça sahne oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada her iki takım da birçok pozisyona girdi. Büyük bir mücadelenin sergilendiği müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu. Bu sonucun ardından sarı - lacivertliler, puanını 23 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Başakşehir'i devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu! Diego Rossi 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, beklendiği gibi yüksek tempoda oynandı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok kez pozisyona girdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti.

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Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. 20 puanda kalan Başakşehir ise 4. sırada yer aldı.

Sarı - lacivertliler, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Giresunspor'u konuk edecek.

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de değerlendirdiği Bright Osayi-Samuel'in yerine İsmail Yüksek'e şans verdi.

Medipol Başakşehir karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma üçlüsünde Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi oynattı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Lincoln Henrique'yi tercih eden 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, orta sahada ise İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'ya şans verdi. Bu oyuncuların önünde İrfan Can Kahveci'yi görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Emre Mor, Miha Zajc, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

TRİBÜNLERDEN ALTAY'A DESTEK

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Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldu.

Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.

24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

ARAO VE ZAJC DÖNDÜ

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Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Willian Arao ve Miha Zajc, formasına kavuştu.

Son olarak deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen Arao, ligde Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca müsabakalarını kaçırmıştı.

Ligde 9 Ekim'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada yedek soyunan Miha Zajc ise sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü ve AEK Larnaca maçlarında kadroda yer almamıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 3 futbolcusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, kadroda yer almadı.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

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Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamını doldurdu.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'i çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünler, sarı-lacivertlilerin efsane isimleri arasında yer alan Belözoğlu lehine maçtan önce tezahürat yaptı.

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Lucas Lima ve Yossouf Ndayishimiye'nin yerine, Hasan Ali Kaldırım ve Stefano Okaka'ya ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Bertrand Traore ve Stefano Okaka ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Francis Nzaba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yer aldı.

STOPERDE MAHMUT TEKDEMİR

Emre Belözoğlu, cezalı Youssouf Ndayishimiye'nin yokluğunda stoperde Mahmut Tekdemir'e şans verdi.

Asıl mevkisi orta saha olan Mahmut Tekdemir, Leo Duarte ile birlikte Fenerbahçe karşısında Medipol Başakşehir'in stoper ikilisini oluşturdu.

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