SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor! Dünyada ses getirecek transfer...

Son dakika: Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor! Dünyada ses getirecek transfer...

28.04.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, devre arasında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Bu transferle birlikte Türk ve dünya basınında büyük ses getirmişti. İtalyan yıldızdan gelecek sezon adına flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a eski takım arkadaşını getiriyor! Dünyada ses getirecek transfer...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak isteyen sarı - kırmızılılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden start verdi.

4b5ecd4a-746b-44d1-941a-966dca7b9c8b

Devre arasında Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'DAN BELOTTI HAREKATI

2023-04-20T191157Z_1661069802_UP1EJ4K1HBV85_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-ROM-FEY-REPORT

İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, bu yaz Roma'dan ayrılması beklenen Andrea Belotti için harekete geçti.

EN CİDDİ TALİP

2023-04-20T211932Z_846544987_UP1EJ4K1N8IKG_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-ROM-FEY-REPORT

Roma'da beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için Galatasaray'ın hazır kıta olduğu ve sezon sonunda bitecek olan sözleşme sonrası en ciddi talip olarak dikkat çektiği ifade edildi.

MOURINHO DÜŞÜNMÜYOR

2023-04-20T191958Z_321579512_UP1EJ4K1HP897_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-ROM-FEY-REPORT

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Andrea Belotti'yi gelecek sezon için kadroda düşünmediği kaydedilirken, İtalyan yıldızın da kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı.

ZANIOLO DEVREYE GİRDİ

AA-20230401-30740933-30740919-GALATASARAY_ADANA_DEMIRSPOR (Large)

Belotti için Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun da devreye gireceği ve oyuncuyu ikna edeceği aktarıldı.

Bu sezon Roma ile 37 resmi maça çıkan Andrea Belotti, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sergio Oliviera'dan derbi sözleri!Sergio Oliviera'dan derbi sözleri!
'Galatasaray'da ilk ayrılık!' diyerek duyurdular'Galatasaray'da ilk ayrılık!' diyerek duyurdular
Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!
Anahtar Kelimeler:
transfer Roma son dakika haberler andrea belotti galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

F.Bahçe'de Arda Güler bombası! Ayrılığa sıcak bakıyor, yeni takımı...

F.Bahçe'de Arda Güler bombası! Ayrılığa sıcak bakıyor, yeni takımı...

Transferi olay olmuştu, 5 maç yetti! Takımdan gönderiliyor

Transferi olay olmuştu, 5 maç yetti! Takımdan gönderiliyor

Dünya onu konuşuyor! Bu nasıl bir yetenek

Dünya onu konuşuyor! Bu nasıl bir yetenek

Karısını Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattı!

Karısını Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.