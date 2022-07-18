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  4. Son dakika: Okan Buruk Galatasaray'a eski öğrencisini alıyor! Emre Belözoğlu'nun prensi Berkay Özcan adım adım geliyor...

Son dakika: Okan Buruk Galatasaray'a eski öğrencisini alıyor! Emre Belözoğlu'nun prensi Berkay Özcan adım adım geliyor...

18.07.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic ile de anlaşmaya vardı. Teknik direktör Okan Buruk'un eski takımı Başakşehir'den istediği oyuncu ortaya çıktı. Buruk, turuncu - lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu'nun prensi Berkay Özcan'ı almayı hedefliyor...

Son dakika: Okan Buruk Galatasaray'a eski öğrencisini alıyor! Emre Belözoğlu'nun prensi Berkay Özcan adım adım geliyor...
Berkay Özcan

Berkay Özcan

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Son dakika haberleri: Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemine Başakşehir'in yıldızının geldiği iddia edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eski takımı Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'nun gözdesini istediği belirtildi. İşte transfer haberinin detayları...

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Galatasaray'da Avusturya kampının devam ettiği süreçte üst üste transfer hamleleri geldi. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, üç önemli oyuncu konusunda sona yaklaştı. Galatasaray'da kurmayların Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic ile transfer için anlaşma sağladığı öğrenildi.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

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Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'le her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılarda orta saha arayışlarının devam ettiği öğrenildi. Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan beklenen katkıyı göremeyen Süper Lig devinin gündemine sürpriz bir ismi aldığı ortaya çıktı.

BURUK, ESKİ YILDIZINI İSTİYOR

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Galatasaray'ın gündemine gelen son oyuncu Berkay Özcan oldu. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın Başakşehir'e sunduğu transfer teklifi netlik kazandı.

EMRE KILINÇ ÖNERİLDİ

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Galatasaray'da kurmayların Berkay Özcan'a karşılık Medipol Başakşehir'e Emre Kılınç'ı önerdiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE CİDDİ MESAFE KAT EDİLDİ

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Okan Buruk'un takım içerisindeki yerli oyuncu kalitesini artırmak için eski öğrencisini Galatasaray'a transfer etmek istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar ile Başakşehir arasındaki görüşmelerde ciddi mesafe kat edildiği vurgulandı.

OKAN BURUK'LA ŞAMPİYONLUK

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Berkay Özcan'ı Başakşehir'e transfer eden ismin Okan Buruk olması transferde bir avantaj olarak gösterildi. 24 yaşındaki orta saha, tecrübeli çalıştırıcının öğrencisi olarak Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşadı. Berkay Özcan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki oyuncunun Başakşehir'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

DÖRT GOLE DİREKT ETKİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'de geçtiğimiz sezon en fazla forma giyen oyuncular arasında Berkay Özcan da yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu 36 müsabakada şans buldu. Berkay Özcan bu maçlarda 3 gol ve 1 asist üretti.

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