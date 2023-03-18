Son dakika: Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a flaş cevap! 'Saçmalık, canımızı sıkıyor!', 'Kendisi Premier Lig mi görmüş?'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jorge Jesus'un UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"SON 9-10 HAFTADA BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Buruk, Jesus'un gündeme getirdiği play-off konusu için şunları kaydetti:

Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Bu akşam itibariyle taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli maç arasından sonraki ilk iç saha maçı. Kendi sahamızda iki maçımız var. Bu maçları kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz. Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor."

"JESUS, PREMIER LİG Mİ GÖRMÜŞ?"

Portekizli teknik direktörün 'Süper Lig'in sportif gerçekçiliği yok' sözlerine sert tepki gösteren Okan Buruk, "Ligle ilgili sözleri çok anlamadım. Her hafta maçlar oynanıyor, herkes birbirini yeniyor. Kaliteli bir ligimiz var. Bunu özellikle buraya gelen oyuncular söylüyor. Hem ligi hem ülkeyi seviyorlar. Bu kalite dünyanın birçok yerinde yok. Ülke futbolumuzun, ülkemizin aşağılanması gerçekten canımızı sıkıyor. Bizi Premier Lig'le karşılaştırıyorsanız tabii ki farklı. Ancak Premier Lig'i görmemiş bir insanın bizi karşılaştırması saçma olur. Buraya gelen futbolcular bize saygı duyuyor, bu saygının devam etmesini istiyorum. Buraya gelen herkes buradan mutlu şekilde ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS NE DEMİŞTİ?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen organizasyona veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Süper Lig'i eleştiren deneyimli hocanın sözleri şu şekildeydi;

"Türkiye'de 3 kupa var, 2'sinde devam ediyoruz. Ligde yeniden lider olabileceğimize, kupayı da kazanabileceğimize inanıyoruz. Ancak bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar sahada kazanılmıyor, kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Ligi kim kazanırsa kazansın söylüyorum, ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil."

