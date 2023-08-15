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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan maçın ardından Zaniolo açıklaması: Premier Lig'de oynamak istiyor!

15.08.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devler Ligi'nde adını play-off turuna yazdırmayı başaran Galatasaray'da Zaniolo son oynanan Olimpija Ljubljana mücadelesinde de kadroya alınmazken, karşılaşmanın ardından Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Olimpija Ljubljana ile rövanş mücadelesinde karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, bu maçta da kadroya alınmayan Zaniolo'nun son durumuna flaş bir açıklamada bulundu.

"KIRMIZI KART KÖTÜ OLDU"

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"Çok istekli başladık." diyen Buruk, "Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Maçın başındaki coşkumuz bize gelecek için ümit verdi ama Torreira'nın kırmızı kartı kötü oldu." dedi.

PLAY-OFF DEĞERLENDİRMESİ

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Molde maçının kolay olmayacağını dile getiren başarılı çalıştırıcı "Molde, kendi sahasında etkili olabilen bir takım. Kolay bir maç olmayacak." dedi.

"RASHICA'YI MAÇ SONRASI DUYDUM.."

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Beşiktaş'a transfer olan Rashica için de konuşan Buruk, "Maç sonrası yeni duydum. Çok yorum yapmak istemem. Sağ kanatta opsiyonlarımız vardı." dedi.

"PREMIER LİGİ İSTİYOR"

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Son maçlarda hakkında transfer iddiaları ortaya atılan ve bu maçta da kadroya alınmayan Zaniolo için konuşan Buruk, "Zaniolo, Premier Lig'de oynamak istiyor. Saygı duyuyoruz. Kulübümüzün menfaatleri oluşacaksa bu iş olacak gibi. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili gelişmeler olabilir." dedi.

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