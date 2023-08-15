SON DAKİKA: Okan Buruk'tan maçın ardından Zaniolo açıklaması: Premier Lig'de oynamak istiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Olimpija Ljubljana ile rövanş mücadelesinde karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, bu maçta da kadroya alınmayan Zaniolo'nun son durumuna flaş bir açıklamada bulundu.

"KIRMIZI KART KÖTÜ OLDU"

"Çok istekli başladık." diyen Buruk, "Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Maçın başındaki coşkumuz bize gelecek için ümit verdi ama Torreira'nın kırmızı kartı kötü oldu." dedi.

PLAY-OFF DEĞERLENDİRMESİ

Molde maçının kolay olmayacağını dile getiren başarılı çalıştırıcı "Molde, kendi sahasında etkili olabilen bir takım. Kolay bir maç olmayacak." dedi.

"RASHICA'YI MAÇ SONRASI DUYDUM.."

Beşiktaş'a transfer olan Rashica için de konuşan Buruk, "Maç sonrası yeni duydum. Çok yorum yapmak istemem. Sağ kanatta opsiyonlarımız vardı." dedi.

"PREMIER LİGİ İSTİYOR"

Son maçlarda hakkında transfer iddiaları ortaya atılan ve bu maçta da kadroya alınmayan Zaniolo için konuşan Buruk, "Zaniolo, Premier Lig'de oynamak istiyor. Saygı duyuyoruz. Kulübümüzün menfaatleri oluşacaksa bu iş olacak gibi. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili gelişmeler olabilir." dedi.

