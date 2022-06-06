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Son dakika: PSG, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! 30 milyon euro...

06.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezonda son haftalarda büyük bir çıkış yakalayarak ikincilik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de birçok futbolcu, gösterdiği performansla öne çıkmıştı. Bu isimler arasında yer alan Arda Güler, genç yaşında yaptıklarıyla Avrupa devlerinin radarına girmişti. 17 yaşındaki süper yetenek için gelen teklif ortaya çıktı...

Son dakika: PSG, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! 30 milyon euro...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük döneminde transfer edilen Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplamıştı.

Avrupa devlerinin kadrolarına katmak için sıraya girdiği 17 yaşındaki futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 devi PSG, Fenerbahçe'nin süper yeteneği Arda Güler'e resmen talip oldu.

GÖRÜŞMELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

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TRT Spor'un haberine göre; Kadrosuna Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızları bulunduran Paris Saint-Germain, Fenerbahçe ile Arda Güler için masaya oturdu. Fransızlar'ın bu transferde istekli olduğu ve görüşmelerin uzun zamandır devam ettiği belirtildi.

30 MİLYON EURO

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17 yaşında olduğu için FIFA'nın izin verdiği en uzun kontrat süresi olan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Arda Güler için Fenerbahçe, 30 milyon euro'luk serbest kalma maddesi belirledi. PSG'nin bu ücreti TFF'ye yatırması halinde Arda Güler'i direkt transfer etme hakkı da bulunuyor.

BİR TEK PSG DEĞİL

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PSG'nin istediği Arda Güler için birçok dünya devi de yakın takipte. Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi İngiliz kulüpleri, sezon içerisinde Arda Güler'i yakından takip etti.

TARİHİ BİR SEZON GEÇİRDİ

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Arda, 22 Ağustos 2021'deki Antalya maçında oyuna girerek 16 yaş 5 ay 28 günle sezonun en genç oyuncusu olmuştu (15 Mayıs'taki Trabzon maçında Altaylı Efe Sarıkaya 16 yaş 5 ay 15 günle unvanın yeni sahibi oldu). Genç futbolcu, Konferans Ligi Play-Off turundaki iki Slavia Prag maçında da 1'er asist yaptı. Arda, 29. haftadaki Alanya mücadelesinde ise ağları sarsarak Fenerbahçe tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmayı başardı. 17 yaşındaki futbolcu sezonu 16 maç, 3 gol, 4 asistle tamamladı.

FENERBAHÇE 14'ÜNDE TRANSFER ETTİ

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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından Şubat 2019'da henüz 14 yaşındayken transfer ettiği Arda Güler, bu sezonun genelinde 24 resmi maça çıkıp 7 gol ve 11 asistle oynadı.

JORGE JESUS: "ÇOK YETENEKLİ"

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, genç yıldız için "Arda genç bir oyuncu. Kariyerinin başında ve çok yetenekli bir oyuncu. Onun da çok daha gelişeceğini ve iyi olacağını düşünüyorum. Takımımıza yardım edeceğinden hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullanmıştı.

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