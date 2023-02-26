Son dakika: Rachid Ghezzal'ın büyük şanssızlığı! 4,5 ay sonra ilk kez 11'deydi, ısınmada sakatlandı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala ise siyah - beyazlı taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı.

İLK 11'DE BAŞLAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Rachid Ghezzal'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanmıştı.

ISINMADA SAKATLANDI

Cezayirli yıldız, maç öncesi ısınma hareketlerinin yapıldığı esnada sakatlandı. Ghezzal'ın ısınmada depar atarken, baldırını tutarak sakatlandığı görüldü. Yıldız isim, hissettiği sakatlık sonrasında ellerini başının üstüne koydu ve büyük bir üzüntü yaşadı.

DELE ALLI İLK 11'DE

Ghezzal'ın oynayamayacağının belli olmasıyla birlikte Dele Alli ilk 11'e alındı.

