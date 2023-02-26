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  4. Son dakika: Rachid Ghezzal'ın büyük şanssızlığı! 4,5 ay sonra ilk kez 11'deydi, ısınmada sakatlandı...

Son dakika: Rachid Ghezzal'ın büyük şanssızlığı! 4,5 ay sonra ilk kez 11'deydi, ısınmada sakatlandı...

26.02.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılarda taraftarların merakla beklediği müsabakaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan Rachid Ghezzal, yapılan ısınma çalışmaları esnasında sakatlandı. 4,5 aydır forma giyemeyen Cezayirli yıldız yine dönemedi ve ilk 11'deki yerini Dele Alli'ye devretmek zorunda kaldı.

Son dakika: Rachid Ghezzal'ın büyük şanssızlığı! 4,5 ay sonra ilk kez 11'deydi, ısınmada sakatlandı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala ise siyah - beyazlı taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı.

İLK 11'DE BAŞLAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI

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Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Rachid Ghezzal'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanmıştı.

ISINMADA SAKATLANDI

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Cezayirli yıldız, maç öncesi ısınma hareketlerinin yapıldığı esnada sakatlandı. Ghezzal'ın ısınmada depar atarken, baldırını tutarak sakatlandığı görüldü. Yıldız isim, hissettiği sakatlık sonrasında ellerini başının üstüne koydu ve büyük bir üzüntü yaşadı.

DELE ALLI İLK 11'DE

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Ghezzal'ın oynayamayacağının belli olmasıyla birlikte Dele Alli ilk 11'e alındı.

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