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Son dakika: Real Madrid'den ayrılan Marcelo'dan Fenerbahçe açıklaması! Geliyor mu?

13.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü sol bek Marcelo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu. Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe iddiaları günden güne artarken, yıldız oyuncudan transferine dair ilk kez açıklama geldi. Marcelo, "Türkiye'ye mi transfer olacaksın?" sorusuna yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Real Madrid'den ayrılan Marcelo'dan Fenerbahçe açıklaması! Geliyor mu?

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcelo Vieria, 16 sezondur formasını giydiği ve bu sezon İspanya La Liga ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını yaşadığı Real Madrid'e veda etti. Vedasının ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe için konuştu.

Marcelo için Real Madrid tesislerinde düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Florentino Perez, yöneticiler, teknik direktör Carlo Ancelotti, bazı futbolcular ve Brezilyalı futbolcunun ailesi katıldı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR MACERA"

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Konuşmasında göz yaşlarına hakim olamayan Marcelo, "Olağanüstü bir macera oldu. Başım dik olarak buradan çıkıyorum. Real Madridliyim ve her zaman burası benim evim." dedi.

"GELECEK'TE REAL MADRID'E KARŞI OYNARIM"

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"Gelecekte Real Madrid'e karşı oynamak zorunda olursam benim için sorun yok. Ben çok profesyonel bir oyuncuyum." diye konuşan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, futbol oynama ve kendini gösterme arzusunun devam ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE SORUSUNU YANITLADI

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Türkiye'ye mi transfer olacaksın sorusunu da yanıtlayan Marcelo, "Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde, belki Instagram'da açıklarım." ifadelerini kullandı.

"CARLOS'UN YERİNİ ALMAK İÇİN GELMİŞTİM"

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Roberto Carlos'u her zaman "en iyi futbolcu ve idol" gördüğünü hatırlatan Marcelo, "Real Madrid'e onun yerini almak için geldim. Ama hepimizin farklı hikayesi var ve ben kendi hikayemi yazdım." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Perez de "18 yaşından beri bu formayı giydin ve tüm düşlerini gerçekleştirip, tüm kupaları kazandın. Real Madrid'in en önemli efsanelerinden birisin. Bu kulübe verdiklerin için teşekkürler." şeklinde konuştu.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İKİNCİ YABANCI

34 yaşındaki Marcelo, Real Madrid tarihinde en fazla maç oynayan ikinci yabancı futbolcu olurken, ilk sırada 605 maça çıkan Fransız futbolcu Karim Benzema bulunuyor.

Şimdiye kadar kaldırdığı 6 lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası olmak üzere 25 kupa kaldıran ve Real Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu, sahaya çıktığı 546 maçta 38 gol ve 103 asist kaydetti.

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