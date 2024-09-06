SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, Galatasaraylı Leo Dubois'i resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Fransız sağ bek Leo Dubois'i kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Leo Dubois'ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Dubois, "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini sarf etti.