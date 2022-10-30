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  4. SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen çıldırdı! "Galatasaray'a veriyorsun buna niye vermiyorsun"

SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen çıldırdı! "Galatasaray'a veriyorsun buna niye vermiyorsun"

30.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 12. haftasında heyecan Beşiktaş-Ümraniyespor mücadelesi ile sürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan Siyah-Beyazlılar'da Dele Alli karşılaşmanın 14. dakikasında Geraldo'nun yaptığı sert müdahale sonrası kısa süreli bir sakatlık yaşarken, bu pozisyon oldukça tartışıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen çıldırdı! "Galatasaray'a veriyorsun buna niye vermiyorsun"
Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşan Beşiktaş mücadeleye oldukça hızlı başlarken, henüz 5. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle öne geçerken, mücadelenin 14. dakikasında oldukça konuşulan bir pozisyon yaşandı.

DELE ALLI'YE SERT MÜDAHALE!

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Dakikalar 14'ü gösterirken, Ümraniyespor'un golcüsü Geraldo ile ikili mücadeleye giren Dele Alli bir anda yerde kaldı. Pozisyon tekrarında Geraldo'nun Dele Alli'nin ayak bileğinde bastığı görülürken, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu faul düdüğünü çalarken, Geraldo'yu sarı kartla cezalandırdı.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada da oldukça tartışılırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bu pozisyon için "Galatasaray'a veriyorsun buna niye vermedin, Dele Alli'nin pozisyonu net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

İŞTE POZİSYON... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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