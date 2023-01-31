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Son dakika: Şenol Güneş'in 'İstiyorum' dediği yıldızı Fenerbahçe bitiriyor! İşte sarı - lacivertlilerin dördüncü transferi! Onur Bulut'un rotası Kadıköy...

31.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, kulüpler de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer dönemini Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi isimlerle açan sarı - lacivertlilerin peşinde olduğu futbolcu ortaya çıktı. Bright Osayi-Samuel'i İngiltere Premier Lig'e göndermeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin Kayserispor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut'un transferini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika: Şenol Güneş'in 'İstiyorum' dediği yıldızı Fenerbahçe bitiriyor! İşte sarı - lacivertlilerin dördüncü transferi! Onur Bulut'un rotası Kadıköy...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu anda ikinci sırada yer alan ve liderliği Galatasaray'dan geri almayı hedefleyen sarı - lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.

ŞU ANA KADAR 3 TRANSFER YAPILDI

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Fenerbahçe; Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı - lacivertlilerin transferini bitirmek istediği bir diğer isim de ortaya çıktı.

DÖRDÜNCÜ İSİM: ONUR BULUT!

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Bright Osayi-Samuel'i İngiltere Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'nin gündeminde Kayserispor'dan Onur Bulut olduğu öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

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Tarafların ilk görüşmeyi pazartesi günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı ve söz kestiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

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Kayserispor formasıyla gösterdiği performans, taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GÜNEŞ: 'İSTİYORUM'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de 'Kadromda görmek isterim' dediği başarılı futbolcu bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 3 gol - 4 asistlik bir oyun ortaya koydu.

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