Son dakika: Şenol Güneş'in 'İstiyorum' dediği yıldızı Fenerbahçe bitiriyor! İşte sarı - lacivertlilerin dördüncü transferi! Onur Bulut'un rotası Kadıköy...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu anda ikinci sırada yer alan ve liderliği Galatasaray'dan geri almayı hedefleyen sarı - lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.

ŞU ANA KADAR 3 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe; Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı - lacivertlilerin transferini bitirmek istediği bir diğer isim de ortaya çıktı.

DÖRDÜNCÜ İSİM: ONUR BULUT!

Bright Osayi-Samuel'i İngiltere Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'nin gündeminde Kayserispor'dan Onur Bulut olduğu öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Tarafların ilk görüşmeyi pazartesi günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı ve söz kestiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Kayserispor formasıyla gösterdiği performans, taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GÜNEŞ: 'İSTİYORUM'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de 'Kadromda görmek isterim' dediği başarılı futbolcu bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 3 gol - 4 asistlik bir oyun ortaya koydu.

