SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA:Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı!

SON DAKİKA:Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı!

12.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş'ta yapılacak başkan seçimine kısa bir süre kala Hasan Arat'ın ardından Serdal Adalı da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Serdal Adalı başkan adaylığı açıklamasının yanı sıra seçilmesi halinde yeni sportif direktör ve teknik direktörü de açıkladıİşte detaylar...

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek seçim yaklaşırken adaylar da belli olmaya devam ediyor. Son olarak Serdal Adalı gerçekleştirdiği basın toplantısında başkan adaylığını resmen açıkladı.

Adalı başkan adaylığının yanı sıra seçilmesi halinde gelecek sportif direktör ve teknik direktör için de açıklamada bulundu.

"SIRF BUNLAR İÇİN ADAY OLMAK GEREKİYOR"

654d248e80a03246684b1d7b

Serdal Adalı açıklamasında "Büyük Beşiktaş camiasının bana bir borcu olduğu söylenmesinden arz ederim. Geldiğimiz noktada Beşiktaş başkanına kendi stadyumunda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında sürekli haksızlığa uğrar hale gelmiştir. Sırf bunlar için bile aday olmak gerekiyor. Beşiktaş başkanlığına adayım. Birinci hedefimiz sürdürülebilir bir başarı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. En kısa zamanda hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'IN ARDINDAN...

hasan-arat-depophotos-2137625

Beşiktaş'ta daha önce Hasan Arat, başkan adaylığını açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SPORTİF DİREKTÖR VE HOCA AÇIKLAMASI

654d3f099fbe5437

"Mehmet Özdilek ile anlaştık. Kazanırsak sportif direktörlük görevini Mehmet Özdilek'e vereceğiz. Ümraniye'ye geçmeden önce Rıza hocayla konuştum. Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Ben çok da eminim, Rıza hoca bu takımı toparlar. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! "Akıl tutulması yaşıyor"Yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! "Akıl tutulması yaşıyor"
Galatasaray taraftarı Icardi'nin oynamasını istemiyor!Galatasaray taraftarı Icardi'nin oynamasını istemiyor!
Mağlubiyetin bile önüne geçmişti! 90+6'daki pozisyon penaltı mı?Mağlubiyetin bile önüne geçmişti! 90+6'daki pozisyon penaltı mı?
Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı son dakika beşiktaş aday ak hedefi
En Çok Okunan Haberler
Düğündeki görüntülere yorum yağdı! "Yeni sektör ülkeye hayırlı olsun"

Düğündeki görüntülere yorum yağdı! "Yeni sektör ülkeye hayırlı olsun"

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Mağlubiyetin bile önüne geçmişti! 90+6'daki pozisyon penaltı mı?

Mağlubiyetin bile önüne geçmişti! 90+6'daki pozisyon penaltı mı?

Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!

Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!

Mağlubiyet sonrası öyle şeyler dedi ki! Okan Buruk'a eleştiri: Hep aynı...

Mağlubiyet sonrası öyle şeyler dedi ki! Okan Buruk'a eleştiri: Hep aynı...

Acun Ilıcalı: Türk futbolu batıyor!

Acun Ilıcalı: Türk futbolu batıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.