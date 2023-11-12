SON DAKİKA:Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek seçim yaklaşırken adaylar da belli olmaya devam ediyor. Son olarak Serdal Adalı gerçekleştirdiği basın toplantısında başkan adaylığını resmen açıkladı.

Adalı başkan adaylığının yanı sıra seçilmesi halinde gelecek sportif direktör ve teknik direktör için de açıklamada bulundu.

"SIRF BUNLAR İÇİN ADAY OLMAK GEREKİYOR"

Serdal Adalı açıklamasında "Büyük Beşiktaş camiasının bana bir borcu olduğu söylenmesinden arz ederim. Geldiğimiz noktada Beşiktaş başkanına kendi stadyumunda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında sürekli haksızlığa uğrar hale gelmiştir. Sırf bunlar için bile aday olmak gerekiyor. Beşiktaş başkanlığına adayım. Birinci hedefimiz sürdürülebilir bir başarı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. En kısa zamanda hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'IN ARDINDAN...

Beşiktaş'ta daha önce Hasan Arat, başkan adaylığını açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SPORTİF DİREKTÖR VE HOCA AÇIKLAMASI

"Mehmet Özdilek ile anlaştık. Kazanırsak sportif direktörlük görevini Mehmet Özdilek'e vereceğiz. Ümraniye'ye geçmeden önce Rıza hocayla konuştum. Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Ben çok da eminim, Rıza hoca bu takımı toparlar. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz."





