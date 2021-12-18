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Son dakika: Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi

18.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Yiğidolar, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde.

Son dakika: Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İşte maçtan detaylar...

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ve 3 puanla ayrıldı.

Sivasspor'a mücadelede galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Faysal Fajr, 76. dakikada ve 81. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golünü ise Samba Camara (kendi kalesine) attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇ ÖZETİ

3' Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jörgensen'in penaltı noktası civarından çıkardığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

43' ev sahibi takım öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Travnik, kale alanına yerden sert çevirdi. Altıpasın içinde Camara'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

50' Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Faycal Fajr'ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 1-1

75' Eysseric'in soldan kullandığı kornerde Donk'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu üstten kornere çeldi.

76.' konuk ekip öne geçti. Sağdan pas organizasyonuyla kullanılan köşe vuruşunda Gradel, topu Fajr'dan aldıktan sonra ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

81' Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kayode, pasını Yatabare'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı (Dk. 85 Sakıb Aytaç), Travnik, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Ben Ouanes), Eysseric, Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Varga), Jörgensen (Dk. 69 Umut Bozok)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+4 Muhammed Emin Ergin), Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie (Dk. 90+4 Özkan Yiğiter), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Leke James)

Goller: Dk. 43 Camara (Kendi kalesine) (Kasımpaşa), Dk. 50 Fajr, Dk. 76 ve 81 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 49 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Eysseric, Dk. 51 Hadergjonaj, Dk. 59 Donk, Dk. 70 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

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