SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlara kimse anlam veremedi! Erkan Özdamar; VAR'da 5 dakika bekledi, verdiği kararın nedeni hala öğrenilemedi...

Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlara kimse anlam veremedi! Erkan Özdamar; VAR'da 5 dakika bekledi, verdiği kararın nedeni hala öğrenilemedi...

29.12.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın 50. dakikasında yaşanan pozisyon, sosyal medyada gündeme oturdu. Sivasspor'un attığı gol, 5 dakikalık VAR kontrolünün ardından iptal edildi ancak kararın nedenini kimse öğrenemedi.

Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlara kimse anlam veremedi! Erkan Özdamar; VAR'da 5 dakika bekledi, verdiği kararın nedeni hala öğrenilemedi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılıların golleri Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yüksek tansiyonun yaşandığı karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı.

KARAMBOL YAŞANDI, GOL GELDİ

AA-20221229-29864762-29864760-DEMIR_GRUP_SIVASSPOR_GALATASARAY (Large)

Kritik maçın 50. dakikasında Sivasspor, tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Dia Saba'nın kullandığı vuruş direkt olarak kaleye gitti. Fernando Muslera, topu son anda çeldi ancak sonrasında yaşanan karambolde Ulvestad, meşin yuvarlağa dokundu. Bu vuruşun ardından top çizgiyi geçti ve skor 1-1'e geldi.

VAR'DA İZLEDİ, İPTAL ETTİ

AA-20221229-29864686-29864684-DEMIR_GRUP_SIVASSPOR_GALATASARAY (Large)

Galatasaraylı futbolcular; golün iptali için itirazlarda bulunurken, hakem Erkan Özdamar'a VAR'dan izleme önerisi geldi. Pozisyonu VAR monitöründe inceleyen Özdamar, Sivasspor'un beraberlik golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş kararı verdi.

Hakem Özdamar'ın golü neden iptal ettiğine dair ise herhangi bir bilgi verilmedi. Spor yorumcuları ve bazı sosyal medya kullanıcıları, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini anlamadıklarını dile getirdiler.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

"HAKEMİN NE KARAR VERDİĞİNİ ANLAMADIK"

Güntekin_Onay_2021

Yayıncı kuruluşun spikeri ise, "Sanırım ofsayt" diyerek pozisyonu anlattı. Güntekin Onay ise maç sonunda “Hakem triomuz dahil spor servisimizde 40 kişi hakemin ne karar verdiğini anlamadık." yorumunu yaptı. İşte o anlar...

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!
Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"
Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!
Anahtar Kelimeler:
Erkan Özdamar Sivasspor son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Herkes iptal edilen golü konuşuyor...

Herkes iptal edilen golü konuşuyor...

Maç TFF'ye gidiyor! 'Yeter artık, EYT'den emekli olun'

Maç TFF'ye gidiyor! 'Yeter artık, EYT'den emekli olun'

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.