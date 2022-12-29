Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlara kimse anlam veremedi! Erkan Özdamar; VAR'da 5 dakika bekledi, verdiği kararın nedeni hala öğrenilemedi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılıların golleri Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yüksek tansiyonun yaşandığı karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı.

KARAMBOL YAŞANDI, GOL GELDİ

Kritik maçın 50. dakikasında Sivasspor, tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Dia Saba'nın kullandığı vuruş direkt olarak kaleye gitti. Fernando Muslera, topu son anda çeldi ancak sonrasında yaşanan karambolde Ulvestad, meşin yuvarlağa dokundu. Bu vuruşun ardından top çizgiyi geçti ve skor 1-1'e geldi.

VAR'DA İZLEDİ, İPTAL ETTİ

Galatasaraylı futbolcular; golün iptali için itirazlarda bulunurken, hakem Erkan Özdamar'a VAR'dan izleme önerisi geldi. Pozisyonu VAR monitöründe inceleyen Özdamar, Sivasspor'un beraberlik golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş kararı verdi.

Hakem Özdamar'ın golü neden iptal ettiğine dair ise herhangi bir bilgi verilmedi. Spor yorumcuları ve bazı sosyal medya kullanıcıları, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini anlamadıklarını dile getirdiler.

"HAKEMİN NE KARAR VERDİĞİNİ ANLAMADIK"

Yayıncı kuruluşun spikeri ise, "Sanırım ofsayt" diyerek pozisyonu anlattı. Güntekin Onay ise maç sonunda “Hakem triomuz dahil spor servisimizde 40 kişi hakemin ne karar verdiğini anlamadık." yorumunu yaptı. İşte o anlar...



