Son dakika spor haberi: Bir ayrılık daha! Marcao o ismi yanına alıyor "Bu transfer Galatasaray'a ihanettir"

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Midtsjö ile kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar bazı isimlerle de yollarını ayırırken, Mostaf Mohamed, Marcao, Aytaç Kara gibi isimlere veda etmişti.

BİR AYRILIK DAHA!

Sarı-Kırmızılı ekipte yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenmek üzere... İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, Galatasaray'dan bu kez Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson için devreye girdiği öğrenildi.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Galatasaray'dan bu yaz Marcao'yu transfer etmesinin ardından şimdi de Nelsson transferi için istekli olduğu yazıldı. Endülüs ekibinin sportif direktörü Monchi'nin, Nelsson transferinin Marcao'dan bu yana aklında olduğu ve tecrübeli futbol adamının, şu an Danimarkalı stoperi diğer adayların önüne koyduğu aktarıldı.

İSPANYA'DA BULUŞABİLİRLER

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu ligde 13. sırada bitirmesine rağmen Marcao-Nelsson ikilisi için Sevilla'nın raporlarının olumlu olduğu ifade edildi. İkilinin, bu yaz bu kez İspanya'da buluşabileceği belirtilirken, Brezilyalı savunmacının da bu transferde ön ayak olduğu iddia edildi.

7 MİLYON EURO...

Galatasaray, geçtiğimiz yaz 23 yaşındaki futbolcu için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı forma altında geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Nelsson, bir kez fileleri havalandırdı.



