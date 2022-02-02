SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Cüneyt Çakır'a olay sözler: Maçıma verirlerse sahaya çıkmayız

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Cüneyt Çakır'a olay sözler: Maçıma verirlerse sahaya çıkmayız

02.02.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Cüneyt Çakır hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Cüneyt Çakır'ın Çaykur Rizespor maçlarına verilmemesini isteyen Tahir Kıran, "Cüneyt Çakır'ı benim maçlarıma veremezler. Bizim maçlara verirlerse takımımı sahaya çıkarmam." dedi.

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Cüneyt Çakır'a olay sözler: Maçıma verirlerse sahaya çıkmayız

Çaykur Rizespor'un Başkanı Tahir Kıran, Rize'de yerel yayın yapan bir televizyon programına bağlanarak gündemle ilgili konuştu. Geçtiğimiz gün forvet oyuncuları Remy ile ilgili yaptığı sahte koronavirüs raporu aldığı iddiasını gündeme getiren Tahir Kıran'dan flaş bir çıkış daha geldi. Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır hakkında konuşan Kıran, "Bizim maçlara verirlerse takımımı sahaya çıkarmam" dedi.

REMY PROBLEMİNE DEĞİNDİ

loic-remy-caykur-rizespor-da

Forvet oyuncuları Remy'nin sahte koronavirüs raporu aldığını iddia eden Tahir Kıran, "FIFA oyuncunun yanında olduğu için yaptırım uygulayamıyorsun. 4 günlük yılbaşı tatilinde memleketine gidiyorsun ve sonra da ben pozitif oldum, ülkeden çıkamıyorum gelemiyorum diyorsun. Dalga mı geçiyorsun yani bizimle. Fransa'da 100 euro verip sahte koronavirüs raporu almış. Remy konusu bir an önce çözülecek. dedi.

"CÜNEYT ÇAKIR'I MAÇA VERİRLERSA SAHAYA ÇIKMAYIZ"

bgazete-cuneyt-cakir-gorevvv

Rizespor'un durumu hakkında konuşan Tahir Kıran, "Biz 5 maç içeride üst üste kazandık. Gaziantep maçını da kazansaydık ama Cüneyt Çakır'ı gönderdiler. Olmayan bir penaltı yarattı ve bizi kırdı. Bu filmi yazanlar ve oynayanlar var. Biz figüranız. Bu düzen değişecek. Çıkacaklar adam gibi maç yönetecekler. Cüneyt Çakır'ı maça verirlerse sahaya çıkmayız. Benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça çıkmayacağım 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır, Türk futbolundan çıkmalı." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahir Kıran'dan olay yaratacak Hikmet Karaman iddiasıTahir Kıran'dan olay yaratacak Hikmet Karaman iddiası
Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?
Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptıSon dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptı
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Çaykur Rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Galatasaray'da kriz çıktı! Kadro dışı bırakıldı...

Galatasaray'da kriz çıktı! Kadro dışı bırakıldı...

Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası...

Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.