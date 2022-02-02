Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Cüneyt Çakır'a olay sözler: Maçıma verirlerse sahaya çıkmayız

Çaykur Rizespor'un Başkanı Tahir Kıran, Rize'de yerel yayın yapan bir televizyon programına bağlanarak gündemle ilgili konuştu. Geçtiğimiz gün forvet oyuncuları Remy ile ilgili yaptığı sahte koronavirüs raporu aldığı iddiasını gündeme getiren Tahir Kıran'dan flaş bir çıkış daha geldi. Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır hakkında konuşan Kıran, "Bizim maçlara verirlerse takımımı sahaya çıkarmam" dedi.

REMY PROBLEMİNE DEĞİNDİ

Forvet oyuncuları Remy'nin sahte koronavirüs raporu aldığını iddia eden Tahir Kıran, "FIFA oyuncunun yanında olduğu için yaptırım uygulayamıyorsun. 4 günlük yılbaşı tatilinde memleketine gidiyorsun ve sonra da ben pozitif oldum, ülkeden çıkamıyorum gelemiyorum diyorsun. Dalga mı geçiyorsun yani bizimle. Fransa'da 100 euro verip sahte koronavirüs raporu almış. Remy konusu bir an önce çözülecek. dedi.

"CÜNEYT ÇAKIR'I MAÇA VERİRLERSA SAHAYA ÇIKMAYIZ"

Rizespor'un durumu hakkında konuşan Tahir Kıran, "Biz 5 maç içeride üst üste kazandık. Gaziantep maçını da kazansaydık ama Cüneyt Çakır'ı gönderdiler. Olmayan bir penaltı yarattı ve bizi kırdı. Bu filmi yazanlar ve oynayanlar var. Biz figüranız. Bu düzen değişecek. Çıkacaklar adam gibi maç yönetecekler. Cüneyt Çakır'ı maça verirlerse sahaya çıkmayız. Benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça çıkmayacağım 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır, Türk futbolundan çıkmalı." ifadelerini kullandı.



