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Son dakika spor haberi: Tony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oluyor! Bunu kimse beklemiyordu...

03.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Bordo-Mavili kulüpten olaylı şekilde ayrılan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme henüz bir takım ile anlaşabilmiş değil. İsmi Galatasaray, Hull City ve birçok kulüp ile anılan 33 yaşındaki oyuncu için bu kez İspanya'dan flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Tony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oluyor! Bunu kimse beklemiyordu...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yeni sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşamayan Nwakaeme kulüp arıyor. Galatasaray dahil birçok ekiple ismi anılan tecrübeli futbolcu için İspanya'dan beklenmedik bir kulüp devreye girdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

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61 saatte yer alan habere göre; 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, La Liga ekiplerinden Real Valladolid CF, ile görüşmelere başladı.

HULL CITY...

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Daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile imza aşamasından dönen Nijeryalı oyuncu, Nwakaeme’nin kariyeri için kısa süre içerisinde net bir karar vermesi bekleniyor.

"BENİ SİZİNLE KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR"

ŞŞŞŞ

Bordo-mavili formayla 144 maça çıkan tecrübeli oyuncu 47 gol ve 73 asist kaydederken, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra "Sevgili Trabzonspor taraftarları; Beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım." ifaderleini kullanmıştı.


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