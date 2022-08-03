Son dakika spor haberi: Tony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oluyor! Bunu kimse beklemiyordu...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yeni sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşamayan Nwakaeme kulüp arıyor. Galatasaray dahil birçok ekiple ismi anılan tecrübeli futbolcu için İspanya'dan beklenmedik bir kulüp devreye girdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

61 saatte yer alan habere göre; 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, La Liga ekiplerinden Real Valladolid CF, ile görüşmelere başladı.

HULL CITY...

Daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile imza aşamasından dönen Nijeryalı oyuncu, Nwakaeme’nin kariyeri için kısa süre içerisinde net bir karar vermesi bekleniyor.

"BENİ SİZİNLE KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR"

Bordo-mavili formayla 144 maça çıkan tecrübeli oyuncu 47 gol ve 73 asist kaydederken, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra "Sevgili Trabzonspor taraftarları; Beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım." ifaderleini kullanmıştı.



