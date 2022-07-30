Son dakika spor haberi: Torino'da Emirhan İlkhan kavgası! Torino teknik direktörü, sportif direktör ile yumruk yumruğa kavga etti

Beşiktaş altyapısından yetişerek başarılı işlere imza atan ve Türkiye U21 Milli Takımı'na kadar yükselen 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.

Genç futbolcunun sözleşmesine 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin ortaya çıkmasından sonra İtalyan ekibi Torino'nun oyuncuya talip olduğu ve bu ücreti ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, transferi gerçekleştirmek için Beşiktaş ile temasa geçtiği bilgisi paylaşılmıştı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ!

Yetenekleriyle taraftarı heyecanlandıran ve Türk futbolunun ilerideki yıldızı olması beklenen Emirhan İlkhan’ın 4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin ortaya çıkmasıyla Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Bazı taraftarlar "Emirhan İlkhan giğbi bir potansiyele 4.5 milyon Euro serbest kalma bedeli koyan adamların burda işi yok" ifadelerini kullanırken, bazı taraftarlar "Yönetim komple bavulları alıp gitsin" ifadelerini kullanmıştı.

TORINO'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA!

Beşiktaş cephesinde bunlar yaşanırken, Torino tarafında da durum hayli karışık... İtalyan ekibinde Teknik direktör Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati yumruk yumruğa kavga ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

HAKARETLER DUYULDU!

Görüntülerde Davide Vagnati ve Ivan Juric'in birbirine hakaret ettiği anlar da yer aldı. Davide Vagnati'nin "Kadroyu ben kuruyorum" sözüne teknik direktör Ivan Juric'in "Bir b-- yaptığın yok" cevabını verdiği duyuldu.

EMİRHAN İLKHAN...

Kavganın sebebi olarak ise geç gelen transferler gösterilirken, Emirhan transferinin gecikmesinin de bu kavgayı körüldüğü iddia edildi. İtalyan gazetesi Corriere Granata, bu sebepten dolayı Emirhan İlkhan transferinin pazarlıksız olarak 4.5 milyon Euro karşılığında gerçekleşebileceği iddia edildi.



