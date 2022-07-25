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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Empoli maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu! "Sağ stoper..."

25.07.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren son şampiyon Trabzonspor, kampın son maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Empoli'nin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili taraftarların ısrarla istediği sağ bek transferine dair de konuşan Avcı "Bir sağ bek ile her şey halledilmiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Empoli maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu! "Sağ stoper..."

Süper Lig'in son şampiyonu olan ve yeni sezonda da şampiyonluğunu perçinlemek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı 1-0 mağlup oldukları Empoli karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Avusturya kampını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacaklarını söyleyen Avcı, "Hafta sonu oynayacağımız Süper Kupa finaline hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇIN ARASI 72 SAAT OLMALI!"

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"Mücadeleyi birkaç konu başlığında değerlendirebiliriz." diyerek sözlerine başlayan Avcı, şöyle devam etti "Birincisi iki maçın arası 72 saat olması lazım, ikinci kamp programıyla ilgili 48 saat olunca ve özellikle sakatlanma riski ve yorgunlukların biraz daha bindiği bir süreçte bugün kadro planlamasını süreleri ayarlayarak, özellikle ilk 60 dakika mevcutta daha az yıpranmış riski daha az oyuncularla oynadık. Son bölümde zaten oyunun kalitesi çok değişti diğer oyuncular da oynadı. Böyle yapmak zorundaydık çünkü hafta sonuna cumartesi gününe ilk hedefimize çok sağlıklık çıkmak istiyoruz."

"DAĞILIMLARIMIZ İYİ DEĞİLDİ"

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Oyuna dair de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam "Bir kere yaş ortalaması genç, agresif faul sayısı çok fazla ve baskı yapıp bozmaya çalışıyorlar. İlk yarıda uygulamalarda biraz sıkıntı yaşadık. Dağılımlarımız iyi değildi, dalgalı bir oyundu. İkinci yarı itibarıyla bir formasyon değişikliği ile oyuna hakimiyetini aldık. Özellikle son 25 dakikalık bölümde Marek'in oyuna girmesi orada değişik bir formasyon etkili oldu. Stoperlerde bir çok şeyi deneyebiliyoruz. Topa ikinci yarıda çok hükmettik. Bence bütünü şu; Çok büyük bir sakatlık riskimiz, sakatlanan oyuncumuz yok. toplamda 40'a yakın antrenman 22-23 gün kamp süreci... Yarından itibaren tekrar hem şehrimize döneceğiz o havayı teneffüs edeceğiz bizim için bir değişiklik olacak." ifadelerini kullandı.

"EKSİKLERİMİZ ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAĞIZ"

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Yeni sezonda taraftarların nasıl bir Trabzonspor izleyeceğinin sorulması üzerine Avcı, "Trabzonspor geçen sene Türkiye Ligi'ni forse etmiş bi şampiyon takımdır ve bunu hiçbir rakibini yaklaştırmadan yapmıştır. Biz geçen seneki oyun organizasyonlarında eksik olan taraflarımızın bu sene biraz daha üstüne yoğunlaşacağız. Bazen direkt oyun, bazen oyun organizasyonları bunları da çalışmaya başladık. Biraz daha hızlanmak, özellikle ikinci yarıdaki yaptığımız baskıyı genele daha iyi yaymamız gerekiyor. Daha şiddetli baskılar yapmamız gerekiyor. Rakip nasıl alamasa da faul yapıyor, o baskı hızını çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Onun dışında topa sahip olmayı ligimizde daha da arttırmalıyız. Şampiyon takım böyle olur. Ne kadar çok topa sahip olursan, gol yeme riskinde az, oyun organizasyonunu da daha iyi yapabiliyorsun ki biz teknik kapasitesi yüksek bir takımız." dedi.

SAĞ BEK TRANSFERİ...

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Taraftarın özellikle sosyal medyada sürekli olarak talep ettiği sağ bek transferi konusuna da değinen Abdullah Avcı "Geçen seneden beri %98 transferimiz başkan ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştirildi. Şimdi bunun üzerinden konuşamayız, geçen sene biz şampiyon olurken tüm mekanizma değişti. Sakatlıklar, sezonu kapatanlar, uzun süre olmayanlar ama oyun organizasyonuna bakıyorum tabii ki iyi oyuncu daha değerli hale geliyor. Ama bu niye yok diyemeyiz çok iyi niyetle herkes çalışıyor. Bir sürü oyuncu ile konuştuk devam ediyor. Kısmet böyleymiş doğru zamanda olacağını düşünüyorum. Bir sağ stoperle her şey halledilmiyor. " dedi.


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