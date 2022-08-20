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Son dakika spor haberi: Ümraniyespor Galatasaray maçının ardından Okan Buruk'tan transfer sözleri!

20.08.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Ümraniyespor Galatasaray mücadelesi ile açılırken, karşılaşmada gülen taraf son dakikalara girilirken Gomis'in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup eden Galatasaray oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, transfere dair de konuştu. İşte o sözler...

Son dakika spor haberi: Ümraniyespor Galatasaray maçının ardından Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor karşısında son dakikalarda Gomis'in ayağından gelen golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Buruk, "Yaptığımız hatalara bazen inanamadım" derken "Saç baş yoldum" ifadelerini kullandı.

"İLK YARI KÖTÜ OYNADIK"

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"Havalar sıcak, nem var. Hepimiz terliyoruz. Bu oyunu biraz etkileyen bir şey." diyen Buruk, "Yaptığımız hatalara bazen inanamadım, saç baş yoldum. İlk yarı bu kadar kötü oynamamıza rağmen yine de 3-4 pozisyon bulduk. Tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Bunu çok söylemek istemiyorum. Klişe olacak ama zamana ihtiyacımız var." dedi.

"TEMPOYU GENELE YAYMALIYIZ"

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"İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu genele yaymalıyız." ifadelerini kullanan başarılı çalıştırıcı, "Yavaş yavaş bunu yapacağız. Bugün ilk yarıda kötü oynarken de fırsatlar bulduk. İkinci yarıda ilk 20-25 dakika golü getirecek pozisyon, pozisyonları da yakaladık." dedi.

TRANSFER SÖZLERİ...

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Galibiyetin ardından transfere de değinen Buruk "Kadro genişliğine ihtiyacımız var, Mertens ve Torreira gibi iki iyi oyuncu geldi saha içerisinde bize artı kattı. Transfere çalışıyoruz, en az 3 tane daha oyuncu katıp geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Süper Lig zor bir kulvar, rakiplerimiz kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor, biz de genişlik katmak istiyoruz. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.


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