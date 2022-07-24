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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kasımpaşa maçında van Aanholt saç baş yoldurttu! "Bu pozisyon gerçek mi"

24.07.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray gerçekleştirdiği 5. hazırlık mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı sahasında konuk etti. Taraftarı karşısında çıktığı mücadeleye oldukça baskılı başlayan Sarı-Kırmızılı ekip mücadelenin henüz 6. dakikasında golle burun buruna gelirken net fırsattan yararlanamadı. Yaşanan bu pozisyonun ardından taraftarlar tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kasımpaşa maçında van Aanholt saç baş yoldurttu! "Bu pozisyon gerçek mi"
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, beşinci hazırlık mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

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Nef Stadyumu'nda Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Okan Buruk ilk kez taraftar karşısında çıktı. Başarılı teknik adam mücadele öncesinde taraftarlar tarafından tribüne çağrılırken üçlü çektirdi.

NET GOL KAÇTI!

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Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında sağ kanattan geliştirdiği atakta yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu Kasımpaşa kalecisi Erdem ile bir anda karşı karşıya geldi. Genç oyuncunun vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermezken, top arka direkte Hollandalı oyuncu van Aanholt'un önünde kaldı.

Aanholt'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıkarken, 31 yaşındaki oyuncunun bu vuruşu sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır)

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