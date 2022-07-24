Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kasımpaşa maçında van Aanholt saç baş yoldurttu! "Bu pozisyon gerçek mi"

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, beşinci hazırlık mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Okan Buruk ilk kez taraftar karşısında çıktı. Başarılı teknik adam mücadele öncesinde taraftarlar tarafından tribüne çağrılırken üçlü çektirdi.

NET GOL KAÇTI!

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında sağ kanattan geliştirdiği atakta yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu Kasımpaşa kalecisi Erdem ile bir anda karşı karşıya geldi. Genç oyuncunun vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermezken, top arka direkte Hollandalı oyuncu van Aanholt'un önünde kaldı.

Aanholt'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıkarken, 31 yaşındaki oyuncunun bu vuruşu sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır)



