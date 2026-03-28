Son dakika spor haberleri: UEFA'dan dünya devine 115 ayrı suçlamayla dava! 60 puanı birden silinebilir

Manchester City, Finansal Fair Play ihlalleri nedeniyle tarihi bir ceza riskiyle karşı karşıya. 115 ayrı suçlama kapsamında yargılanan İngiliz devine, suçlu bulunması halinde 40 ila 60 puan silme cezası verilebileceği öne sürülüyor. Kararın yaz aylarında açıklanması bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig’in son yıllardaki en dominant ekiplerinden Manchester City, Finansal Fair Play kurallarını 115 ayrı ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen dava süreciyle gündemdeki yerini koruyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp, suçlu bulunması halinde tarihinin en ağır yaptırımlarından biriyle karşı karşıya kalabilir.

DEV KULÜBÜN PUANI SİLİNEBİLİR

Söz konusu dosyada en dikkat çeken ihtimal ise puan silme cezası. Hukuk çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, City’nin 40 ila 60 puan arasında bir yaptırımla karşılaşabileceği konuşuluyor. Özellikle 60 puanlık olası bir ceza, takımın ligdeki konumunu doğrudan sarsabilecek büyüklükte görülüyor.

KARAR YAZIN AÇIKLANACAK

Davanın duruşma süreci Aralık 2024’te tamamlanırken, nihai kararın yaz aylarında açıklanması bekleniyor. Kulüp ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmeye devam ediyor. Ancak çıkacak karar, yalnızca Manchester temsilcisini değil, Premier League’in rekabet yapısını da derinden etkileyebilecek potansiyele sahip.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
UEFA dava son dakika manchester city
