SON DAKİKA: Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid! İspanyol devi Atalanta'yı devirerek bir rekora imza attı... Mbappe ilk maçından yapacağını yaptı!

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadelede 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid olurken, İspanyol devi kupayı müzesine götüren taraf oldu.

PERDEYİ VALVERDE AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçilirken, karşılaşmanın 59. dakikasında Vinicius Jr'ın pasında topla buluşan Valverde hata yapmadı ve topu filelerle buluşturdu.

İLK MAÇ İLK GOL

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe de yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Yıldız oyuncu PSG'de olduğu gibi İspanyol ekibinde de ilk maçında gol atmayı başararak takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi.

ARDA GÜLER...

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler karşılaşmanın 88. dakikasında Vinicius Jr. yerine oyuna dahil oldu.

REAL MADRID REKOR KIRDI

Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı Milan ve Barcelona'yı geride bıraktı.

Madrid ekibi, Atalanta'yı yenerek Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren ekip ünvanını tek başına ele geçirdi.

GALATASARAY 2000'DE MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanya ekipleri, son 15 Süper Kupa'nın 10'unda şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 16, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

KUPAYI 25 FARKLI TAKIM KAZANDI

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5'er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımı ile İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.