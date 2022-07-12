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Son dakika: Süper Lig'in yeni takımı bir yıldızı daha alıyor! Federico Macheda Ankaragücü yolunda...

12.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, hücum hattına Jese Rodriguez'in ardından bir bomba hamle daha yaptı. Başkent ekibi, bir dönem Manchester United'da oynayan ve son olarak Panathinaikos forması giyen Federico Macheda ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, anlaşma detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Süper Lig'in yeni takımı bir yıldızı daha alıyor! Federico Macheda Ankaragücü yolunda...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Ankaragücü, kadrosunu flaş bir isimle daha güçlendirdi. Daha önce bir dönem PSG ve Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Jese Rodriguez'i katan Başkent ekibi, futbolseverlerin Manchester United'dan tanıdığı Federico Macheda'nın transferinde sona geldi.

SÖZLEŞMESİ: 2+1

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Sarı Lacivertlilerin son olarak Panathinaikos'ta oynayan 30 yaşındaki forvetle 2+1 yıllık anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 18 resmi maçta 4 gol, 1 asistle oynayan Macheda'nın transferininin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

MANCHESTER UNITED'DA OYNAMIŞTI!

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TFF 1. Lig'de 2021/22 sezonunu 70 puan ve averajla Ümraniyespor'un önünde zirvede tamamlayarak Süper Lig bileti alan Ankaragücü; Doğukan Kaya, Pedrinho, Fıratcan Üzüm, Oğuz Ceylan, Giorgi Beridze, Anastasios Chatzigiovanis ve Jese Rodriguez'i kadrosuna katarak transfer dönemindeki iddiasını kanıtlamıştı. Manchester United altyapısından yetişen, Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan ancak forma şansı bulduğu dönemlerde İngiliz devinde beklenen performansı sergileyemeyen İtalyan golcü, Sampdoria, QPR, Stuttgart, Doncaster ve Birmingham'da geçirdiği kiralık dönemlerin ardından Temmuz 2014'te bonservisiyle Cardiff'e transfer oldu.

Bedelsiz olarak geldiği Cardiff dönemi sonrası Nottingham Forest'e kiralık giden, ardından ülkesine Novara formasıyla dönen Macheda, Eylül 2018'den beri Panathinaikos forması giyiyordu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 329 maçta 86 golle oynayan tecrübeli forvet, 22 de asist yaptı.

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