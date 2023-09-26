Son dakika: Suudi Arabistan futbolu bu olayla çalkalanıyor! Neymar ve Jorge Jesus kavgası gündeme bomba gibi düştü! Büyük kriz...

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan, yaz transfer dönemine ülkeye getirilen futbolcularla damga vurmuştu. Ülke takımları, dünyaca ünlü birçok yıldızı kadrolarına katarak dikkatleri üzerine çekmiş ve büyük bir yatırım yapılmıştı. O takımlardan biri olan Al Hilal'de ise dev bir kriz yaşandı.

PSG'den Neymar'ı transfer ederek büyük sansasyon yaratan Al Hilal'in teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında yer alan Jorge Jesus yapıyor.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Sarı - lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan kulübüne imza atan Jesus, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu.

KAVGA ETTİLER

Son olarak Asya Şampiyonlar Ligi'nde Navbahor ile 1-1 berabere kalan kulüp için İspanyol basınından flaş bir haber ortaya atıldı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Navbahor maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile Neymar arasındaki tartışma, fiziksel temasa döndü ve ikili kavgaya tutuştu.

Yaşanan olayın nedeni olarak ise Jesus'un, Neymar'ın gösterdiği performansı yetersiz bulması gösterildi.

'HEMEN GÖNDERİN'

Neymar'ın bu durum sonrasında yönetimle görüştüğü ve tecrübeli teknik direktörün kovulmasını istediği belirtildi. Al Hilal'in bu talebin ardından Jesus'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan ekibinin kısa süre içinde kararını açıklamasının beklendiği aktarıldı.

