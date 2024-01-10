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  4. SON DAKİKA: TFF açıkladı! İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

SON DAKİKA: TFF açıkladı! İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

10.01.2024 17:39 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı.

Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Yapılan açıklamada en yüksek limit Galatasaray'a verilirken, en düşük limite sahip takım Pendikspor oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Ek XIII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitleri'nin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII G maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir

  • Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.

** Sıralama, 2022-2023 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

İŞTE BELİRLENEN TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ:

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