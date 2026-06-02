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Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi başkanlık seçimi öncesinde efsane başkan Aziz Yıldırım, konuk olduğu canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Yıldırım'ın Hakan Safi'ye yaptığı birleşme çağrısı gündem oldu.

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında iki büyük santrfor transferinde son aşamaya geldiklerini müjdeleyerek seçim öncesi gövde gösterisi yaptı.

"İKİ TANE SANTRFOR GELECEK, BİRİNİ MEVCUT YÖNETİM BELİRLEMİŞ"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız" 1

Sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği forvet transferi konusunda net konuşan Aziz Yıldırım, iki büyük isimle bitme noktasına geldiklerini müjdeledi. Yıldırım, transfer operasyonunun detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"İki oyuncuyla görüşüyoruz (Vedat Muriqi ve Guirassy), son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübe soruyoruz; o beyefendi de (başkan adayı Hakan Safi) gidip görüşeceğim diyor. Sordum kulübüne, 'gelen giden yok' dediler. Yarın veya seçimden sonra isimleri söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor kesin gelecek."

LOOKMAN İÇİN FLAŞ SÖZLER! "İYİ Kİ ALMAMIŞLAR..."

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız" 2

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Gündemdeki Ademola Lookman iddialarına da değinen Yıldırım, mevcut futbol aklını şu sözlerle eleştirdi. Yıldırım, "Ademola Lookman... Bütün sayfalar yazdı. Merak ettim, izledim. Hakikaten iyi oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı ise santrfor. 40 milyon euro diyorlar, bu işi bilmiyorlar, iyi ki almamışlar." dedi.

SAMANDIRA’YA "EFSANE" OPERASYONU: KUYT, DZEKO VE VOLKAN DEMİREL!

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız" 3

Teknik direktör kararlarını seçimden sonra açıklayacaklarını belirten Aziz Yıldırım, yerli ya da yabancı formülüne açık olduklarını söyledi. Yıldırım’ın asıl dikkat çeken hamlesi ise Samandıra’ya kulüp ruhunu geri getirmek üzerine oldu. Yıldırım, "Kuyt, Dzeko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların Samandıra'ya katılmasını istiyoruz. Üç eski oyuncuyu oraya getireceğiz ki yeniden o ruhu yaratalım.

Alex'i istesem, ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa veririz. Yeni dönemde futbol aklımız ise Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak." ifadelerini kullandı.

BİRLEŞME ÇAĞRISI!

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız" 4

Aziz Yıldırım, "Hakan Safi’ye daha önce yaptığım birleşme çağrısını buradan yineliyorum. Ben liderim, başkanlık yapmaya gelmiyorum" diyerek birleşme çağrısında bulundu.

"MOURINHO KONUSUNDA PİŞMANLIĞIM YOK, DEĞERİNİ BİLEMEDİLER"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız" 5

Geçmiş döneme dair Jose Mourinho eleştirilerinde bulunan efsane başkan, "Şampiyonlar Ligi'nden elendik, Jose Mourinho'ya oyuncu almadılar. O gittikten sonra 4-5 tane oyuncu aldılar, sonra seçime mecbur kaldılar. Mourinho konusunda pişmanlığım yok. Obradovic ne ise Mourinho da odur. Şimdi Perez seçilirse Real Madrid'in başına geçiyor. Dünyanın en iyilerinden biri ama faydalanamadık. Ben başkan olsaydım onu saha dışına çıkarmazdım; 'Sen işine bak, saha dışıyla biz ilgileniriz' derdim" şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK HAKKINDA ŞOK İDDİA! "BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM DEMİŞ"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız" 6

Türk futbolundaki lobiler ve menajerlik sistemine de savaş açan Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yıldırım, "Bir kulüp başkanı (Dursun Özbek) federasyon başkanına gidip, 'Bizim şampiyon olmamız lazım' demiş. Böyle bir şey olamaz ya! Geçmişte bana da 'Sen sakin ol, biz her türlü yardımı yapacağız' dediler, kabul etmedik." dedi.

Konuşmasının sonunda her yerin menajer pazarı haline geldiğini ve sosyal medya ortaklığıyla kulüplerin karıştırılmak istendiğini belirten Yıldırım, "8 senede menajerlik sistemi çok acayip bir yere gitmiş. Sosyal medyadan kulüpleri karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Devlet bu konuya kesinlikle el atmalı" diyerek sözlerini noktaladı.

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transfer Aziz Yıldırım fenerbahçe Hakan Safi
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