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SON DAKİKA | Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.12.2020 17:46 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da Stiven Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı kaldı. Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan ve maç içinde Abdullah Avcı tarafından kenara alınan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu'nun formsuz ve isteksiz görüntüleri nedeniyle kadro dışı kaldıkları öğrenildi.

SON DAKİKA | Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da Stiven Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı kaldı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçında üç isme de ilk 11'de yer verirken Bilal ve Plaza'yı devre arasında, Diabate'yi ise 72. dakikada kenara almıştı. Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve son olarak geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor’da bu maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Alınan bu kararda oyuncuların performansının ve isteksiz görüntülerinin etkili olduğu kaydedildi.

Abdullah Avcı, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten sonrasında ise penaltılarda kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrasında kadroya yönelik eleştirilerde bulunmuş ve "Kadro mühendisliği ve sakatlıkların alternatifleriyle ilgili sorunlar var. Bugün itibariyle forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Bordo-mavili kulüpten kadro dışın kalan oyuncularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Formsuz oyuncular kadro disi birakilirsa takimda oyuncu kalmaz .
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