SON DAKİKA: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Bordo-mavililer Manolis Siopis'in sözleşmesini feshetti

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 2021/22 sezonunda Alanyaspor'dan kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu Manolis Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

"500 BİN EURO TAZMİNAT..."

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.

Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

