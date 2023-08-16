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SON DAKİKA: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Bordo-mavililer Manolis Siopis'in sözleşmesini feshetti

16.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in dev kulüplerinden Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ederken, bir ayrılık haberi geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Manolis Siopis ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Manolis Siopis

Manolis Siopis

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 2021/22 sezonunda Alanyaspor'dan kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu Manolis Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

"500 BİN EURO TAZMİNAT..."

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Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.

Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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