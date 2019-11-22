Trabzonspor'da Daniel Sturridge 1-3 hafta yok

Trabzonspor'dan son dakika Daniel Sturridge açıklaması...

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisini başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" denildi.