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Trabzonspor'da Daniel Sturridge 1-3 hafta yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.11.2019 15:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor Kulübü, Daniel Sturridge'in 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trabzonspor'da Daniel Sturridge 1-3 hafta yok

Trabzonspor'dan son dakika Daniel Sturridge açıklaması...

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisini başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" denildi.


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Trabzonspor daniel sturridge

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yolunacak kaz çok :))
falcaoyla aynı kaderi paylaşıyor
müzmin sakattı zaten...
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