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SON DAKİKA: Trabzonspor resmen açıkladı! Nwakaeme geri döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.06.2024 20:07
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Son dakika... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski yıldızı Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor resmen açıkladı! Nwakaeme geri döndü
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Fayha
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi resmen açıkladı.

Bordo-mavililer yaptığı paylaşımla daha önce de takımda forma giymiş olan Anthony Nwakaeme'yi tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin eski yıldızı Anthony Nwakaeme’nin takıma yeniden dönmesi için transfer çalışması içinde olduklarını belirtirken "Nwakaeme ile ilgili teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın bizden bir talebi oldu. Hocamız da kendisiyle görüştü. Başkan yardımcımız Nevzat Kaya bu oyuncuyla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

"NWAKAEME İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

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Ertuğrul Doğan arıca "Onuachu Trabzonspor’da devam etmek istediğini belirtti. 15 Milyon sterlin gibi bir bonservis bedeli istediler. Biz de kendilerine bu rakamları veremeyeceğimizi ilettik. Kiralık teklif ettik cevap bekliyoruz. Nwakaeme ile ilgili teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın bizden bir talebi oldu. Hocamız da kendisiyle görüştü. Başkan yardımcımız Nevzat Kaya bu oyuncuyla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor. Nevzat Bey, Hac görevini yerine getirirken bir taratan da transfer görüşmesi sürdürüyor. Bu transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" demişti.

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