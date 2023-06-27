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Son dakika: Trabzonspor, transferi resmen açıkladı! 2+1 yıllık imza ve maaşı da belli oldu...

27.06.2023 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor Panathinaikos'tan ayrılan Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos formasını giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Kourbelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Bordo - mavili ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki orta saha futbolcusu, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisi yapmak için hazırım. Bize Her Yer Trabzon." dedi.

SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK

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Öte yandan Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MAAŞI DA AÇIKLANDI

Ayrıca bordo - mavili kulübün oyuncuya 2023-24 sezonunda 950 bin euro, 2024-25'te 1 milyon euro, 2025-26 sezonunda ise 1.1 milyon euro ödeme yapılacağı duyuruldu.


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