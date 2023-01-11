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Son dakika: 'Transfer bitti gibi!' Fenerbahçe'nin istediği sürpriz isimden flaş hamle! Instagram'dan takibe aldı, taraftarı heyecan sardı...

11.01.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda harekatını sürdüren yönetimin gündemine Parma'dan sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde gelmişti. 21 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı hamle dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika: 'Transfer bitti gibi!' Fenerbahçe'nin istediği sürpriz isimden flaş hamle! Instagram'dan takibe aldı, taraftarı heyecan sardı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, zirve yolunda Galatasaray'a karşı beklemediği bir yenilgi alarak 4 puan geriye düşmüştü. Ligin ikinci sırasında yer alan sarı - lacivertlilerde gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlanırken, transfer için de çalışmalara start verilmişti.

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferini resmen açıklayan Fenerbahçe, Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek transferine yoğunlaştı.

KULÜBÜYLE TEMASA GEÇTİ

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İtalya Serie B takımlarından Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine alan sarı - lacivertliler, oyuncunun kulübüyle temasa geçti.

"10 MİLYON EURO"

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TuttoSport'un haberine göre; Çizme ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro talep etti. Fenerbahçe'nin ise bonservisi indirmek için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

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Öte yandan Hollandalı futbolcudan flaş bir hamle geldi. Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe alarak transfer ateşini yaktı.

Bu gelişmenin ardından sarı - lacivertli taraftarlar sosyal medyadan, "Takibe aldığına göre transfer bitmiş gibi" yorumlarında bulundu. Parma formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti.

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