Son dakika transfer haberi: Barcelona acınacak hale düştü! Taraftarlar adeta dalga geçiyor! Adama Traore...

Son dakika transfer haberleri: Barcelona adeta çöküşe geçti... Messi'nin ayrılığı sonrası küçülmeye giden Barcelona'da değişim çok büyük oldu. Maaşlardaki artışı düşürmek için yıldız oyuncu transferi yapmayarak elindeki oyuncuları satışa çıkaran Katalanlar, 38 yaşındaki Daniel Alves'i yıllar sonra tekrar transfer ederek herkesi şaşırtmıştı. Yıllardır şampiyonluğa oynamasına alışık olduğumuz Barcelona'nın ligdeki hali de taraftarlarını çok üzüyor. Katalanların son transferi Wolverhampton'tan Adama Traore oldu. Futbola Barcelona'da başlayan Traore, performansı beğenilmediği için takımdan gönderilmişti.

2015'TE GÖNDERİLDİ

Barcelona altyapısında oynayan ve 2015 yılında 10 milyon Euro bedelle İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Adama Traore, hızı ve fizik gücüyle tanınıyor. Özellikle fiziğinin üst düzey olması kendini bu konuda ön plana çıkarıyor. Oyun bilgisindeki eksiklik nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki oyuncu Barcelona'ya kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 30 MİLYON EURO

Barcelona, bir diğer eski oyuncusu Adama Toraore'yi kadrosuna katarak büyük şaşkınlık yarattı. İngiltere liginde çok büyük skor katkısı yapamayan ve vasatın altında bir performans sergileyen Traore'nin gelişi taraftarları bir hayli şaşırttı. Satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olarak belirlenen oyuncuyu transfer ettiği için Barcelona'ya büyük tepki var.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Adama Traore'nin Barcelona'ya gelmesine Türk taraftarlar tepki gösteriyor. Barcelona'nın yıldız transferler yapmasına alışık olanlar, bu tarz transferleri ve Barcelona'nın küçülmeye gitmesini şaşkınlıkla karşılıyor.



