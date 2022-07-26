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Son dakika transfer haberi: Leo Dubois bilinmeyenleri açıkladı! Transferde Bafetimbi Gomis etkisi

26.07.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leo Dubois, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirilen kampta yapılan ilk antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer sürecine dair konuşan 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra o ismi aradığını ve olumlu dönüşünün transferinde etkili olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Leo Dubois bilinmeyenleri açıkladı! Transferde Bafetimbi Gomis etkisi
Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, "Galatasaray'a geldiğim için çok gururluyum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi gördüm. Havalimanındaki karşılama ve Kasımpaşa ile yaptığımız hazırlık maçındaki taraftarlarımızdan ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüm." diye konuştu.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

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Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile Nef Stadı'nda yapılan hazırlık maçındaki atmosfere değinen Dubois, "Kasımpaşa maçındaki atmosfer inanılmazdı. Böyle bir hazırlık maçı ilk kez gördüm. İlk defa bu kadar tutku ve aşkla kulübüne bağlı taraftarlar gördüm." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecini anlatan Dubois, "Transfer süreci basitti. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyar duymaz hemen görüşmelerin başlamasını istedim. Büyük bir kulüp. Bu özel takıma gelmek istedim. Galatasaray'ın da yeniden hak ettiği yerlere ulaşması için buraya geldim." şeklinde görüş belirtti.

"BENİ SEYREDECEKLER"

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Dubois, Galatasaray'a geldiği için ailesinin de mutlu olduğuna değinerek, "Ailem de benim böyle bir projenin içinde olacağımı duyduklarında çok mutlu oldu. Onlara projeden bahsettim. Hem kupalar kazanacağımızdan hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı söyledim. İlk maçıma gelerek beni seyredecekler." dedi.

TRANSFERDE GOMIS ETKİSİ!

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Galatasaray'dan teklif almadan önce Süper Lig hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Süper Lig hakkında çok bilgim yoktu. Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu öğrendikten sonra Bafetimbi Gomis ile konuştum. Kendisi bana verdiği tüm cevaplarda olumlu şeyler söyledi. Sergio Oliveira ile daha önce Fransa'da oynamıştık. Ondan da olumlu geri dönüşler aldım. Mücadeleci bir takım oluşturuluyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene bizden bazı beklentiler var. Bu beklentileri karşılamak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.


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