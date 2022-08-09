Son dakika: Transferde işler karıştı! Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği golcü için Galatasaray devrede!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı Antalyaspor deplasmanından aldığı 3 puanla açan Galatasaray ile Kadıköy'de ağırladığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak 1 puanlı başlangıç yapan Fenerbahçe, bir transferde daha karşı karşıya... Son olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde yarışa giren iki büyük kulübün bu kez sarı - lacivertlilere transferi gündemde olan Maxi Gomez transferinde kozlarını paylaşacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARMIŞTI

AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Maxi Gomez'in transferinde oyuncu cephesiyle ekonomik olarak her konuda anlaşmaya varmıştı.

OYUNCUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Uruguaylı futbolcunun sarı - lacivertli kulübü tercih etmesi durumunda etkili olan faktörlerin Jorge Jesus ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuçlar alması ve Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olması gösterildi.

JORGE JESUS'TAN SÖZ VE DÜNYA KUPASI ETKİSİ

Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye gelmesi halinde Jesus'tan kadroda kilit rol oynayacağının sözünü aldığı ve böylelikle Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda daha rahat yer alabileceği ifade edildi.

GALATASARAY SÜRPRİZİ

Tüm bu gelişmelerin akabinde Galatasaray'ın oyuncu için devreye girdiği belirtildi. Sarı - kırmızılıların, oyuncuya vatandaşı Lucas Torreira ile birlikte oynama şansı sunduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

DAHA YAKIN OLDUĞU TARAF SARI - LACİVERT

Maxi Gomez'in ise Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda sarı - lacivertlilere imza atma potansiyelinin daha yüksek olduğu ileri sürüldü.



[RMV-10]