Son dakika: Transferde işler karıştı! Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği golcü için Galatasaray devrede!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı Antalyaspor deplasmanından aldığı 3 puanla açan Galatasaray ile Kadıköy'de ağırladığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak 1 puanlı başlangıç yapan Fenerbahçe, bir transferde daha karşı karşıya... Son olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde yarışa giren iki büyük kulübün bu kez sarı - lacivertlilere transferi gündemde olan Maxi Gomez transferinde kozlarını paylaşacağı iddia edildi.
AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Maxi Gomez'in transferinde oyuncu cephesiyle ekonomik olarak her konuda anlaşmaya varmıştı.
Uruguaylı futbolcunun sarı - lacivertli kulübü tercih etmesi durumunda etkili olan faktörlerin Jorge Jesus ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuçlar alması ve Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olması gösterildi.
Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye gelmesi halinde Jesus'tan kadroda kilit rol oynayacağının sözünü aldığı ve böylelikle Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda daha rahat yer alabileceği ifade edildi.
Tüm bu gelişmelerin akabinde Galatasaray'ın oyuncu için devreye girdiği belirtildi. Sarı - kırmızılıların, oyuncuya vatandaşı Lucas Torreira ile birlikte oynama şansı sunduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir teklifte bulunduğu aktarıldı.
Maxi Gomez'in ise Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda sarı - lacivertlilere imza atma potansiyelinin daha yüksek olduğu ileri sürüldü.
[RMV-10]
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