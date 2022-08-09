SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Transferde işler karıştı! Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği golcü için Galatasaray devrede!

Son dakika: Transferde işler karıştı! Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği golcü için Galatasaray devrede!

09.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de santrfor transferi birinci gündem maddesiydi. Sarı - lacivertlilerin listesinde ilk sırayı alan Maxi Gomez ile her konuda anlaşılmış ve oyuncunun kulübü Valencia ile görüşmelerde belirli bir aşamaya gelinmişti. Transferi bitirmek üzere olan Fenerbahçe'ye rakip olarak Galatasaray devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Transferde işler karıştı! Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği golcü için Galatasaray devrede!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı Antalyaspor deplasmanından aldığı 3 puanla açan Galatasaray ile Kadıköy'de ağırladığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak 1 puanlı başlangıç yapan Fenerbahçe, bir transferde daha karşı karşıya... Son olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde yarışa giren iki büyük kulübün bu kez sarı - lacivertlilere transferi gündemde olan Maxi Gomez transferinde kozlarını paylaşacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARMIŞTI

FEip2XSXoAchhUc

AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Maxi Gomez'in transferinde oyuncu cephesiyle ekonomik olarak her konuda anlaşmaya varmıştı.

OYUNCUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FFoBTsyXIAE-IB1

Uruguaylı futbolcunun sarı - lacivertli kulübü tercih etmesi durumunda etkili olan faktörlerin Jorge Jesus ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuçlar alması ve Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olması gösterildi.

JORGE JESUS'TAN SÖZ VE DÜNYA KUPASI ETKİSİ

FNG4DwjWUAIL7B-

Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye gelmesi halinde Jesus'tan kadroda kilit rol oynayacağının sözünü aldığı ve böylelikle Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda daha rahat yer alabileceği ifade edildi.

GALATASARAY SÜRPRİZİ

FTS0KeIX0AUvvqK

Tüm bu gelişmelerin akabinde Galatasaray'ın oyuncu için devreye girdiği belirtildi. Sarı - kırmızılıların, oyuncuya vatandaşı Lucas Torreira ile birlikte oynama şansı sunduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

DAHA YAKIN OLDUĞU TARAF SARI - LACİVERT

FTTAjekWAAE2iXd

Maxi Gomez'in ise Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda sarı - lacivertlilere imza atma potansiyelinin daha yüksek olduğu ileri sürüldü.


[RMV-10]

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dünyaca ünlü yıldızı açıkladı!Canlı yayında dünyaca ünlü yıldızı açıkladı!
F.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgülerF.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgüler
Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

Erden Timur, canlı yayında dünyaca ünlü yıldızı açıkladı!

Erden Timur, canlı yayında dünyaca ünlü yıldızı açıkladı!

Galatasaray'ın rakibi Juventus! Dünya yıldızı...

Galatasaray'ın rakibi Juventus! Dünya yıldızı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.