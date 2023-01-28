SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti!

Süper Lig'de hakem hataları ve tartışmaları son dönemde artarak devam ederken, Merkez Hakem Kurulu'nda deprem yaşandı.

İSTİFA DEPREMİ!

Bu konuda en çok tartışılan kurum olan MHK'da Başkan Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken beklenmedik bir istifa geldi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İHA'nın haberine göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

10 YILDA 8 KEZ...

Türk futbolunda Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)

"LALE ORTA DÜŞÜNÜLÜYOR"

Sabri Çelik'in istifası sonrası yeni MHK Başkanı'nın kim olacağı merak konusu olurken, Yağız Sabuncuğolu'ndan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkanlığı için Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemi olan Lale Orta'yı düşünüyor.

BİR İLK YAŞANCAK!

MHK Başkanlığı'na Lale Orta'nın gelmesi durumunda, Türk futbolunda birçok ilki gerçekleştirmiş olan Orta, ilk kadın MHK Başkanı olacak.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

