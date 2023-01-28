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Son dakika: Türk futbolunda neler oluyor? Herkes yeni MHK Başkanı'nı merak ediyor! İstifası kabul edilen Sabri Çelik'in görevini Lale Orta mı, Cüneyt Çakır mı, Fırat Aydınus mu üstlenecek?

28.01.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda flaş bir gelişme yaşandı. MHK Başkanı Sabri Çelik, istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sundu. Çelik'in istifasının kabul edilmesinin ardından yerine gelecek isim kamuoyunda merak edilmeye başlandı. Lale Orta, Cüneyt Çakır, Kuddusi Müftüoğlu ve Fırat Aydınus'un isimleri görev için anılırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Türk futbolunda neler oluyor? Herkes yeni MHK Başkanı'nı merak ediyor! İstifası kabul edilen Sabri Çelik'in görevini Lale Orta mı, Cüneyt Çakır mı, Fırat Aydınus mu üstlenecek?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nda deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, istifasını yönetim kuruluna sundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Çelik'in istifasını kabul etti.

Kamuoyunda Sabri Çelik'in istifasının ardından göreve gelecek isim merak konusu olurken, ortaya birçok iddia atıldı.

İLK ADAY: LALE ORTA

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanlığı için Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemi olan Lale Orta'yı düşünüyor.

BİR İLK YAŞANACAK

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Lale Orta, MHK Başkanlığı'na getirilmesi durumunda Türkiye'nin ilk kadın MHK Başkanı olacak.

CÜNEYT ÇAKIR SÜRPRİZİ

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Öte yandan sezon başında hakemliği bırakan ve TFF ile anlaşarak hakem hocası olan Cüneyt Çakır'ın MHK Başkanlığı için adaylığını ortaya koyacağı öne sürüldü.

FIRAT AYDINUS İDDİASI

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Ayrıca tıpkı Cüneyt Çakır gibi hakemlik kariyerine geçtiğimiz sezonun sonunda nokta koyan ve spor yorumculuğuna başlayan Fırat Aydınus'un da adı alternatif adaylar arasında yer aldı.

MÜFTÜOĞLU, 3. KEZ GELEBİLİR

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Son olarak daha önce iki kez MHK Başkanlığı'nı üstlenmiş olan Kuddusi Müftüoğlu'nun da adının adaylar arasında geçtiği iddia edildi.

BÜYÜKEKŞİ, ORTA'YI DÜŞÜNÜYOR

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Gündeme gelen bu 4 isim arasında en güçlü adayların Lale Orta ve Cüneyt Çakır olduğu, TFF Başkanı Büyükekşi'nin de görev için Orta'yı düşündüğü kaydedildi.

ÇAKAR: "GALİBA LALE ORTA BAŞKAN OLACAK"

Eski hakem ve şimdilerin spor yorumcusu Ahmet Çakar ise "Galiba Lale Orta hanımefendi MHK başkanı oluyor…" yorumunu yaptı.

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